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Замглавы РУСАДА: Нечего на зеркало пенять...

12.02.2020 15:30 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что все без исключения спортсмены, нарушившие правила, должны нести наказание.

Об этом сообщает "Советский спорт".

"Я не жажду крови. Просто считаю, что спортсменов-нарушителей не нужно воспринимать как жертв какого-то заговора. Есть грубая поговорка, но она очень отражает действительность. Я даже себе ее часто говорю: "Нечего на зеркало пенять…"

 
 
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства Маргарита Пахноцкая заявила, что все без исключения спортсмены, нарушившие правила,...
 
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