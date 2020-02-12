Вам бонус! Сколько можно сэкономить в торговых сетях по скидочным картам

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» разбирается в вопросе на примере дисконтных программ пяти ретейлеров, работающих на рынке Беларуси.

Евроопт

Дисконтная программа «E-плюс» позволяет получать скидки до 5% на покупки в магазинах «Евроопт» и различные скидки в еще более 2000 магазинах партнеров, а также участвовать в акциях и играх.

Как это работает

До конца календарного месяца, в котором вы купили карту «Е-плюс» (стоит 0,99 руб.), даётся скидка в размере 1% (не распространяется на алкоголь, табак и ряд других товаров). Далее дисконт будет зависеть от общей суммы покупок за предыдущий месяц. Чтобы получить скидку в 3%, надо накупить товаров на 300,01-500 руб., 5% - более чем на 700 руб.

Например, вы купили карту 2 февраля. До конца месяца скидка составит 1%. Если вы в феврале купите товаров на 700 руб., то уже в марте получите скидку 5%.

В программе «Е-плюс» участвуют и держатели СТАТУСкарты. Оформить её можно бесплатно в любом офисе ОАО «СтатусБанка». Помимо преимуществ карты «Е-плюс», она также даёт мани-бэк до 1,5%, овердрафт с бесплатным периодом до 45 дней, дополнительный доход до 3% годовых на остаток денег на счете.

Для пенсионеров и многодетных семей

Ещё одна дисконтная программа - «Е-плюс. Пенсионная». Её участникам во всех магазинах сети с 9.00 до 15.00 с понедельника по пятницу даётся скидка в 3% на товары (есть исключения, например, тот же алкоголь). В остальное время скидки предоставляются согласно условиям дисконтной программы «Е-плюс».

Если накупили больше чем на 300 руб., то дисконт в следующем месяце дадут согласно условиям программы «Е-плюс» независимо от времени и дня недели. То есть максимальный бонус опять же составит 5%. Карта выдаётся бесплатно, но по предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения инвалида.

Ещё одна программа называется «Е-плюс. Добрый процент». По ней предоставляется скидка 5% для ветеранов и участников (в т. ч. защитников или жителей блокадного Ленинграда, бывших узников фашистских концлагерей, тюрем, гетто) Великой Отечественной войны, многодетных семей.

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Виталюр

Размер скидки по карте «Виталюр» составит от 2% до 10%.

Как это работает

Карту можно купить у кассира за 1 руб., для пенсионеров - 50 коп. Программа лояльности сети предусматривает гарантированную скидку на каждую покупку.

По предъявлении карты на кассе даётся дисконт в 2% при сумме единовременной покупки до 49,99 руб., 5% - если купили на сумму от 50 до 99,99 руб., 7% - при сумме в чеке от 100 руб., 10% - в день рождения (воспользоваться можно только один раз в период за три дня до дня рождения и три дня после него), а также в один из дней недели, который выберет клиент, - скидка будет 7% независимо от суммы чека. Кроме этого, для владельцев карт постоянно действуют специальные предложения и скидки как в магазинах «Виталюр», так и у партнеров сети. Дополнительно пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам по понедельникам скидка 7% весь день, в остальные дни - 3% до 15.00.

Скидка распространяется на все группы товаров, исключая те, что участвуют в акциях, упаковку, алкоголь и табачные изделия. Владельцы карты «Моцная картка» участвуют в программе лояльности на тех же условиях, что и владельцы карты «Виталюр».

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Алми

Накопленными бонусами до 5% суммы чека по карте «ВЫГОДА!» можно оплатить до 99% стоимости покупки.

Как это работает?

Карту можно получить бесплатно в мобильном приложении или купить на кассе за 0,99 руб. Бонусы будут начисляться до 5% за покупку всех товаров, в том числе акционных. Также для держателей карт действуют специальные предложения, фишечные накопительные акции с электронными фишками на карте и др.

Бонусы начисляются в зависимости от суммы в чеке. Пример для торговых сетей АЛМИ и SPAR: если диапазон чека составил от 0,26 до 9,99 руб., то на карту «ВЫГОДА!» зачислится в виде бонусов 2% суммы чека. Для диапазона от 10 до 24,99 руб. - 3%, от 25 до 49,99 руб. - 4%, от 50 руб. - 5%. Для покупок в сети ZAKRAMA для зачисления на карту 3% суммы чека надо попасть в диапазон от 0,26 до 9,99 руб., 4% - от 10 до 24,99 руб., 5% - от 25 руб. За три дня до дня рождения, в день рождения и три дня после него бонусы удваиваются.

Накопленные баллы можно потратить только после того, как карта будет зарегистрирована. Перед покупкой предъявите карту кассиру и скажите, сколько бонусов хотите списать. Один бонус приравнивается к 1 руб. Например, у вас чек на 25 руб., вам возвращается 1 руб. бонусами. Выбираете товар, в том числе уже на акции за 0,99 руб., просите, чтобы списали 0,99 руб., бонусами, остаётся доплатить 1 копейку.

Сеть магазинов АЛМИ, SPAR и ZAKRAMA также предлагают программу «ВЫГОДА! Социальная» для пенсионеров, многодетных семей. По ней действует специальная скидка в размере 5% розничной цены на все продовольственные и непродовольственные товары в будние дни с 8.00 до 16.00. В Пинске скидка для социальной группы составляет 7% ежедневно с 8.00 до 16.00. В период действия скидки бонусы не начисляются. В остальное время действуют стандартные условия накопления бонусов «ВЫГОДА!»

Ещё одна программа - «ВЫГОДА! Premium». Если сумма покупок в течение года пользования картой больше 6000 руб., то карте присваивается статус «ВЫГОДА! Премиум» с начислением - 5% при каждой покупке вне зависимости от суммы чека за этот год.

Бонусами можно расплачиваться за все товары, в том числе акционные, за исключением алкоголя, табака, упаковки, подарочных и бонусных карт и товаров, цены на которые регулируются законодательством, и т. д.

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Mile

Накопительная «МИЛЯ КАРТА» в строительном гипермаркете сети Mile позволяет обменивать заработанные мили на подарки и получать скидки.

Как это работает

Для получения карты достаточно заполнить анкету. За каждые 10 руб. при покупке будет накапливаться одна миля. При покупке на сумму свыше 100 руб. начислят дополнительно три мили.

Накопленные бонусы можно обменять на товар из специального буклета «Миля Карта Подарки». Например, из подарочного буклета, который действовал в январе: комплект торфяных горшочков из 12 штук стоил 3 мили, рукав для запекания - 5 миль, радиатор - 499 миль.

Программа не распространяется на акционные товары, подарочные сертификаты, табачные изделия и т. д.

При оплате товаров банковской картой Белгазпромбанка «Карта покупок», картой «Халва» МТБанка баллы не начисляют.

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Электросила

Виртуальная накопительная бонусная карта даёт возможность получить скидку до 15% стоимости товаров в сети магазинов бытовой техники и электроники «Электросила».

Как это работает

Карта выдается бесплатно при совершении любой покупки, а также при начислении бонусов согласно договору оказания услуг по программе «Гарант Сервис». Она дает возможность накапливать до 5% цены приобретенного товара.

Чтобы накапливать бонусы, нужно сообщить номер телефона владельца кассиру магазина или специалисту колл-центра до совершения покупки. Для использования бонусов нужно активировать карту в личном кабинете на сайте SILA.BY и при совершении последующих покупок назвать номер телефона.

Бонусы зачисляются на накопительную бонусную карту в течение 3 дней со дня совершения покупки. После этого их можно будет использовать в качестве скидки до 15% стоимости товаров.

Бонусы нужно успеть потратить в течение 180 дней со дня покупки (30 дней со дня окончания срока договора - для бонусов, начисленных согласно договору оказания услуг по программе «Гарант Сервис»), иначе потом они «сгорят».