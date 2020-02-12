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Концерн «Беллесбумпром» планирует увеличить экспорт на 5 процентов в 2020 году

12.02.2020 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Концерн «Беллесбумпром» планирует увеличить экспорт на 5 процентов в 2020 году

Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%, такие показатели доведены концерну правительством.

Как сообщила пресс-служба концерна, в 2020 году темп роста экспорта должен составить 105%, рентабельность продаж за год - 4% при условии безубыточной работы организаций деревообрабатывающего холдинга.

На этот год разработана отраслевая программа, которой запланирована экономия в сумме 195 млн рублей и снижение затрат по организациям с госдолей 50% и более на 25%.

Среди важнейших задач "Беллесбумпрома" - завершение инвестиционных проектов в Шклове и Добруше, а также развитие биоэнергетики (создание производств топливных гранул).

 
 
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Предприятия "Беллесбумпрома" в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5%, такие показатели доведены концерну правительством.
 
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