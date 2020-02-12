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Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода стал чемпионом Европы

12.02.2020 15:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода стал чемпионом Европы
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В Италии проходит чемпионат Европы-2020 по борьбе. Первую медаль в копилку сборной Беларуси принес Максим Негода, выступающий в греко-римской борьбе в весовой категории до 63 кг.

Белорусский борец греко-римского стиля Максим Негода стал чемпионом Европы Ступенька для двоих. Когда на пьедестале может оказаться тесно?

Наш спортсмен успешно преодолел все квалификационные поединки и в финале оказался сильнее россиянина Ибрагима Лабазанова. В итоге Максим Негода завоевал «золото» турнира, став чемпионом Европы.

Соревнования в Риме продолжатся до 16 февраля. Отметим, что на прошлогоднем подобном первенстве белорусы завоевали одно «серебро» и три «бронзы».

 
 
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