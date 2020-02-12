Этот банкир давно известен своими смелыми высказываниями. В отличие от большинства коллег Бабарико не стесняется публично говорить вещи, которые не слишком приятны властям Беларуси.





Ранее руководитель «Белгазпромбанка» заявлял, что «государству умные люди ни к чему – нужны врачи за 400 рублей и хоккеисты за 20 тысяч», высмеивал публикации «Советской Белоруссии» и скептично отзывался о Европейских Играх. На этот раз харизматичный банкир прошелся по ситуации в целом.





Вся наша экономическая политика последнего двадцатилетия — это политика выпрашивания дотаций. Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных, — заявил Бабарико в интервью Naviny.by. — К сожалению, мы не создали экономически самостоятельной страны.Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных, — заявил Бабарико вNaviny.by.





Банкир скептически оценивает и перспективы нашей страны:





— Обидно, но все равно скажу — Беларусь ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить. Я не верю в добровольные изменения в нашей стране. На моей памяти, к сожалению, было очень мало наркоманов, которые меняли образ жизни без принуждения. Бывали, но редко.









Глава «Белгазпромбанка», впрочем, известен не только, как критик, но и как меценат. Один из постулатов философии Бабарико заключается в том, что формировать средний класс необходимо не только с экономической, но и с культурной точки зрения. Увы, пока проблемы в Беларуси сохраняются и с тем, и с другим…