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Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны
Источник материала: Партизан
Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико резко прокомментировал итоги последних 25 лет.
Этот банкир давно известен своими смелыми высказываниями. В отличие от большинства коллег Бабарико не стесняется публично говорить вещи, которые не слишком приятны властям Беларуси.
Ранее руководитель «Белгазпромбанка» заявлял, что «государству умные люди ни к чему – нужны врачи за 400 рублей и хоккеисты за 20 тысяч», высмеивал публикации «Советской Белоруссии» и скептично отзывался о Европейских Играх. На этот раз харизматичный банкир прошелся по ситуации в целом.
— К сожалению, мы не создали экономически самостоятельной страны. Вся наша экономическая политика последнего двадцатилетия — это политика выпрашивания дотаций. Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных, — заявил Бабарико в
Банкир скептически оценивает и перспективы нашей страны:
— Обидно, но все равно скажу — Беларусь ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить. Я не верю в добровольные изменения в нашей стране. На моей памяти, к сожалению, было очень мало наркоманов, которые меняли образ жизни без принуждения. Бывали, но редко.
Глава «Белгазпромбанка», впрочем, известен не только, как критик, но и как меценат. Один из постулатов философии Бабарико заключается в том, что формировать средний класс необходимо не только с экономической, но и с культурной точки зрения. Увы, пока проблемы в Беларуси сохраняются и с тем, и с другим…
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Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны
Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико резко прокомментировал итоги последних 25 лет.
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