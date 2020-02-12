ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны

12.02.2020 15:13 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико резко прокомментировал итоги последних 25 лет.

Глава "Белгазпромбанка" вынес приговор Лукашенко: За 25 лет не создано экономически самостоятельной страны
Этот банкир давно известен своими смелыми высказываниями. В отличие от большинства коллег Бабарико не стесняется публично говорить вещи, которые не слишком приятны властям Беларуси.

Ранее руководитель «Белгазпромбанка» заявлял, что «государству умные люди ни к чему – нужны врачи за 400 рублей и хоккеисты за 20 тысяч», высмеивал публикации «Советской Белоруссии» и скептично отзывался о Европейских Играх. На этот раз харизматичный банкир прошелся по ситуации в целом.

— К сожалению, мы не создали экономически самостоятельной страны. Вся наша экономическая политика последнего двадцатилетия — это политика выпрашивания дотаций. Сначала ценовых, а потом, по мере роста цен на энергоносители — денежных, — заявил Бабарико в интервью Naviny.by.

Банкир скептически оценивает и перспективы нашей страны:

— Обидно, но все равно скажу — Беларусь ведет себя как законченный наркоман, которому требуется все более сильный наркотик. И мы не хотим лечиться, мы хотим больше и сильнее дозу. А за это надо платить. Я не верю в добровольные изменения в нашей стране. На моей памяти, к сожалению, было очень мало наркоманов, которые меняли образ жизни без принуждения. Бывали, но редко.


Глава «Белгазпромбанка», впрочем, известен не только, как критик, но и как меценат. Один из постулатов философии Бабарико заключается в том, что формировать средний класс необходимо не только с экономической, но и с культурной точки зрения. Увы, пока проблемы в Беларуси сохраняются и с тем, и с другим…

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико резко прокомментировал итоги последних 25 лет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Прием в Ганцевичах проведет заместитель начальника УГКСЭ по Брестской области
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика