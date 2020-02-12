ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"То ли умер кто, то ли странно поздравили". Инсталляция на минской остановке напугала прохожих

12.02.2020 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На остановке «Полевая» в микрорайоне Малиновка-4 утром пассажиров общественного транспорта ждал сюрприз. Розы! Притом определенно не забытые кем-то, а аккуратно разложенные - в рядочек, с одинаковым промежутком между цветками и явно с какой-то идеей.



Надо сказать, радовал и вызывал умиление такой сюрприз далеко не всех жителей сурового микрорайона. Многие, подходя к цветам, реагировали грустно.

- Может, умер кто? - немного растерянно предположила одна женщина.

- Да, вроде, не слышно ничего было. Никто никого не зарезал. Я бы знала. Окна на остановку выходят, я и сама частенько милицию сюда на алкашей-наркоманов вызываю, - рассуждает вторая.

- Да нет же, это девушке какой-то. И роз вон сколько, посмотрите. Наверное, кто-то неплохо набедокурил. Ишь, как на розы раскошелился. Надо же, и не забирает никто! - подхватывает еще одна местная жительница.

- Надо посчитать, сколько роз! Четное или нечетное число. Тогда сразу все понятно станет, - предлагает еще кто-то с остановки. И все дружно начинают считать. Дальше начинается спор. Кто-то насчитал 23. Кто-то 25…Кто-то в азарте даже пропускает нужный троллейбус.

- Да не спорьте, лучше выше посмотрите! - объявляет торжественно единственный на остановке мужчина. - Написано же «ПРОСТИ».


И правда, на оставшемся и пока не выбитом стекле остановки (половина стекол на ней уже нет. - Ред.) краской из баллончика написано то самое «прости», которое хорошо читается издалека, но не вблизи.

Способ попросить прощения кто-то действительно выбрал не самый классический. И, явно, очень спорный. Как минимум потому, что теперь к просящей и обиженной стороне много вопросов. 

Увидит ли просьбу обиженная сторона, и если да, простит ли? И главное - как дорого такой способ попросить прощения обойдется художнику-цветолюбу? Прощения-то попросил, но и остановку же испортил!

В МВД пояснили: административная ответственность за незаконное нанесение рисунков при незначительном размере ущерба - а это статья 10.9 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси - влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 базовых величин. 

То есть такой способ попросить прощения обойдется кому-то примерно в 810 - 1350 рублей. Если найдут.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На остановке «Полевая» в микрорайоне Малиновка-4 утром пассажиров общественного транспорта ждал сюрприз. Розы! Притом определенно не забытые кем-то, а аккуратно...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика