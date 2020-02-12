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Просто не завелся: Renault Escape президента Франции сломался во время визита в Польшу

12.02.2020 17:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президенты Франции всегда предпочитали передвигаться на автомобилях французского производства. И нынешний глава государства Эммануэль Макрон не изменяет традициям. Однако бронированный Renault Espace все же подвел французского лидера!


Переехавший в Елисейский дворец в 2017 году Макрон во время заграничных турне предпочитает передвигаться именно на минивэне Espace пятого поколения, хотя во время своей инаугурации он воспользовался кроссовером DS 7 Crossback, а на празднование Дня взятия Бастилии в том же 2017 году приехал на Peugeot 5008. Во время недавнего визита в Польшу бронированный Espace Макрона вдруг «закапризничал» — сразу после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Dziennik.


Продолжить визит Макрону не удалось — Espace просто не завелся. На выручку пришел посол Франции в Польше, предоставивший Макрону свой седан Citroen C6, причем небронированный. Причина неисправности Espace не называется, но, по всей видимости, она оказалась серьезной, раз уж президента Франции было решено пересадить в незащищенный автомобиль.

 
 
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Президенты Франции всегда предпочитали передвигаться на автомобилях, однако в этот раз бронированный Renault Espace Эммануэля Макрона все же подвел.
 
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