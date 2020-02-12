Просто не завелся: Renault Escape президента Франции сломался во время визита в Польшу

Источник материала: Tut.by

Президенты Франции всегда предпочитали передвигаться на автомобилях французского производства. И нынешний глава государства Эммануэль Макрон не изменяет традициям. Однако бронированный Renault Espace все же подвел французского лидера!





Переехавший в Елисейский дворец в 2017 году Макрон во время заграничных турне предпочитает передвигаться именно на минивэне Espace пятого поколения, хотя во время своей инаугурации он воспользовался кроссовером DS 7 Crossback , а на празднование Дня взятия Бастилии в том же 2017 году приехал на Peugeot 5008. Во время недавнего визита в Польшу бронированный Espace Макрона вдруг «закапризничал» — сразу после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой, сообщает Dziennik .





Продолжить визит Макрону не удалось — Espace просто не завелся. На выручку пришел посол Франции в Польше, предоставивший Макрону свой седан Citroen C6, причем небронированный. Причина неисправности Espace не называется, но, по всей видимости, она оказалась серьезной, раз уж президента Франции было решено пересадить в незащищенный автомобиль.