«КРИЧАЛ, ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ СЕБЯ, И НЕ МОГ»… Дадим Максиму шанс заново научиться говорить слово «мама»

Источник материала: Клiч Радзiмы

Максиму Савчицу 5 лет. Он уже произносил первые слова, когда после года жизни у него резко начал падать слух. Всего за несколько месяцев ребенок стал полностью глухим.Малыш замкнулся в себе, постепенно пропали слова и интерес к миру. Максиму поставили имплант на одно ушко, но несмотря на это,мальчик даже спустя 3 года различаетзвуки только по губам, не понимает речь, и до сих пор не разговаривает. Максиму сейчас очень нужна ваша помощь.

–После годика мы начали замечать, что на музыкальные игрушки он реагирует, только когда на них загораются лампочки, оборачивается лишь в ответ на громкие звуки, – вспоминает мама Максима, Мария. – За несколько месяцев Максим полностью лишился слуха и очень изменился сам: эмоционально отдалился, замкнулся в себе, перестал интересоваться окружающим миром.

Проведенное под наркозом исследование КСВП показало, что у Максима потерян слух на оба ушка. Его диагноз: двусторонняя нейросенсорная потеря слуха/глухота). В 2 годика емуустановили кохлеарный имплант, и родители верили, что все будет хорошо.

–Как только Максим привык к аппарату, мы сразу началиездить к сурдопедагогу, чтобы наверстать упущенное время, – рассказывает Мария. – Мы ждали, что ребенок начнет развиваться, но никакого продвижения вперед не было. А потом у него начались эмоциональные всплески. Без видимой причины он начал кричать, пищать. Мы не понимали, что происходит, и никто не давал ответа. Теперь мы знаем: он снова не слышал, кричал, чтобы услышать себя, и не мог.

Родители отвезли Максима в Варшаву в международный центр слуха и речи «Мединкус». Там был зафиксирован дефектпроцессора, который по возвращении был отдан в ремонт.

–Когда мы вернулись в страну, нас обвинили в том, что мы сами сломали аппарат. Но это неправда, – рассказывает Мария.– Мы ухаживали за ним, берегли изо всех сил, ведь этот аппарат – это ушко нашего сына, слух нашего сына, самое дорогое что у нас есть –его единственная возможность слышать.

Аппарат чинили несколько месяцев, но даже когда вернули – улучшений не последовало.

– «Мама, папа, баба, – это были первые слова Максима, которые он начал говорить в годик. И покачто, несмотря на реабилитации и кохлеарный имплант – это были его единственные слова за все эти 5 лет.

О Максиме

Максим добрый, хороший мальчик. Любит общаться, играть с детьми. Но дается ему это не легко.

– Он очень активный и любит подвижные игры, догонялки, – рассказывает Мария. – Но как-только игра требует речевого взаимодействия, он замыкается, теряется, не понимает, что от него хотят. Детки в нашей группе в садике очень отзывчивые, они ему помогают во всём, стараются как-то объяснить, подсказать.

Чтобы понимать хоть что-то, Максим читает по губам и смотрит на жесты.

–Максим не распознает звуки, но может считать звук по губам. Это очень заметно на реабилитационных занятиях, –говорит Мария. –Он всегда смотрит на лицо, когда наш сурдопедагог, Якусик Татьяна Афанасьевна,произносит звук, и только потом подбирает к нему картинку. Но стоит закрыть губы и произнести тот же звук, он не распознает его, будет делать наугад, путаться. Но даже это – наше достижение.

За все это время мальчик так и не продвинулся в развитии. Через 2 года его ждет школа. Но какая это будет школа, зависит сейчас от нас.

–Максим пришел ко мне на занятия 3 месяца назад. Он очень старательный и сообразительный мальчик, – рассказывает Татьяна Афанасьевна Якусик, сурдопедагог Максима. –Он отлично выполняет все логические задания, не связанные с речью. И он слышит все звуки. Слышит, но не различает их. Он может распознавать звуки визуально, по губам.

Родители и сурдопедагоги занимались с Максимом с 2 лет, сейчас ему 5, но несмотря на усиленные занятия, прогресса в его речевом развитии и слуховом восприятии по-прежнему нет. Его шанс – это установка кохлеарного импланта на второе ухо.

– Ждать больше нельзя, – говорит Татьяна Афанасьевна. –Чем ребенок старше – тем сложнее ему справиться. Ведь когда делают вторую операцию – процесс реабилитации опять начинается с нуля. Ребенок заново учится слышать звуки, учится калибровать их, сводить с обеих сторон воедино. Это очень большая и сложная работа.

До школы Максиму осталось 2 года, и, если ему не помочь, он пойдет в специализированную школу вместе с неслышащими детьми, хотя у него стоит имплант, и он слышит всё.

–Закройте один глаз, –объясняет Татьяна Афанасьевна. –Вы же видите, правда? А теперь скажите, Вам этого достаточно? У Максима слышит только одно ушко, но даже с ним он не различает звуков, не понимает речь, не может научиться говорить. Со вторым ушком у него появиться шанс.

О помощи

Центр помощи «Вера» обращается ко всем неравнодушным людям с просьбой помочь Максиму!Он нуждается в приобретении системы кохлеарной имплантации (импланта «SYNCHRONY»и аудиопроцессора «SONNET»), стоимостью 23500 евро (55116 бел.руб. по курсу Национального банка Республики Беларусь на 29.01.2020). Операция будет проведена бесплатно в Гродненской областной клинической больнице.Вы можете помочь ребенку, внеся целевое пожертвование на любой из благотворительных реквизитов с указанием назначения платежа – Савчицу Максиму:

Банковскийблаготворительныйсчет.

Филиал №400-Гродненское областное управление ОАО «АСБ Беларусбанк», г.Гродно, ул. Новооктябрьская 5. УНП 591029371. БИК (SWIFT): AKBBBY21400. Благотворительный счет: BY83 AKBB 3135 0000 0038 9400 0000. Центр помощи Вера.

Система «Расчет» (ЕРИП).

Для проведения платежа необходимо выбрать последовательно пункты:

+ Система «Расчет» (ЕРИП)

+ Благотворительность, общественные объединения

+ Помощь детям, взрослым

– ЦЕНТР ПОМОЩИ ВЕРА

– Пожертвования.

Расположение услуги в дереве услуг системы «Расчет» (ЕРИП) в некоторых пунктах оплаты может отличаться от описанного выше. В связи с этим, в случае возникновения проблем с поиском услуги, предлагаем выполнить поиск по УНП: 591029371.

SMS-пожертвование.

Если вы являетесь абонентом мобильного оператора life:) или МТС, то вы можете совершить пожертвование, отправив на номер 553 SMS-сообщение (не тарифицируется) вида:

1222 <Имя ребенка><Сумма>

1222 ПРОБЕЛ Максим ПРОБЕЛ сумма

Пример SMS-сообщения: 1222 Максим 1*

* В этом случае с вашего счета будет списана только указанная сумма. Пробел между параметрами обязателен! Со счета снимается сумма пожертвования и комиссия; для абонентов МТС комиссия Системы iPay составляет 3%, для абонентов life:) — 4,5%. Для осуществления операций в Системе iPay доступна не вся сумма баланса лицевого счета: после списания итоговой суммы операции на вашем счете должно остаться не менее 10 копеек для абонентов МТС и не менее 50 копеек для абонентов life:). ДляабонентовVelcomданнаяуслуганедоступна.

USSD-запрос для абонентовlife:), МТС.

Для абонентов оператора связи МТС. Набирая номер *222*24# (вызов), вы пожертвуете 2 рубля*.

* Обращаем ваше внимание на то, что сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. После проведения платежа на счету должно остаться не менее 0,30 руб. В случае успешного списания средств абоненту будет отправлено сообщение с уведомлением о списании. Стоимость такого сообщения составляет 0,04 руб. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Для абонентов оператора связи life:). Отправляя USSD-запрос *222*24# (вызов), вы можете выбрать сумму пожертвования: 1 руб., 2 руб. или 5 руб*.

*Сделать пожертвование таким способом можно только с номера телефона, оформленного на физическое лицо. Для совершения пожертвования на балансе номера должна быть сумма, не меньше суммы пожертвования. Количество пожертвований с одного номера не ограничено.

Спасибо огромное каждому за оказанную помощь!