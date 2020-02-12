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В Брестской области за досрочным получением семейного капитала обратились более 1,7 тыс. семей

12.02.2020 17:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области за досрочным получением средств семейного капитала обратились 1710 семей, сообщил сегодня на итоговой коллегии первый заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защиты Брестского облисполкома Александр Власовец, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области за досрочным получением семейного капитала обратились более 1,7 тыс. семей

Согласно указу №345 срок программы семейного капитала продлен до 2024 года. Кроме того, расширены направления его досрочного использования на улучшение жилищных условий, получение образования и медицинских услуг. "В этих целях практически во всех районах области созданы комиссии по рассмотрению документов о досрочном распоряжении средствами семейного капитала. На 11 февраля в местные исполнительные, распорядительные органы за досрочным использованием средств семейного капитала обратились 1710 семей. Принято 608 положительных решений, отказано 10 семьям", - сказал Александр Власовец.

Всего за пять лет действия программы в Брестской области семейный капитал назначен 16 тыс. семей.

В поле зрения социальных служб постоянно находятся и малообеспеченные семьи, воспитывающие несовершеннолетних детей. Они являются основными получателями государственной адресной социальной помощи. Так, в прошлом году ежемесячные и единовременные социальные пособия были назначены 3079 семьям, среди которых 1619 многодетных, 937 неполных, 69 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Более 10% детей в возрасте до двух лет обеспечиваются бесплатными продуктами питания. В прошлом году такое питание было предоставлено 3349 детям на Br3 млн. Основными получателями такого вида помощи (52,4%) стали многодетные семьи. Средняя стоимость набора продуктов питания составила Br149,4.

Ежемесячное и единовременное социальные пособия в виде продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды и обуви получили также 192 неблагополучные семьи на общую сумму Br50,6 тыс. Кроме того, в безналичной форме на цели и услуги первой необходимости им предоставлены пособия на Br10,2 тыс.

На заседании коллегии были рассмотрены итоги работы органов и организаций системы комитета за 2019 год и задачи на 2020-й. В работе коллегии приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

 
 
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  В Брестской области за досрочным получением средств семейного капитала обратились 1710 семей, сообщил сегодня на итоговой коллегии первый заместитель...
 
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