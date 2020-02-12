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С каким мужчиной точно нельзя связывать жизнь

12.02.2020 17:50 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

С каким мужчиной точно нельзя связывать жизнь

фото: mt.sok.media

Можно считать меня инсайдером, агентом во «вражеском» стане. Веселым шпионом. Кроме меня никто из мужчин не скажет женщинам всю правду о нас. Никто не разоблачит.

А важно предупредить, пока «бомба» не собрана. Я слишком ценю женщин, их хрупкие нервы и тонкие пальцы. 

Однако к делу. Итак, у вас отношения. Началось. Вы его изучаете. Я помогу. Разделим мужчину на две части – не в физическом смысле. Психологическом. Есть черты, которые можно изменить. Мужчина – существо непластичное, в отличие от женщины. Но кое-что можно с ним сделать. 

Скажем, он небрежно одевается, а женщину это раздражает. Или не стрижет ногти, мерзавец. Это воспитывается, тут много зависит от женщины. Или он ленивый и толстый. Тяжелый случай, но тоже можно бороться. (Сам был ленивым, толстым и пьющим – исправился.) Однако есть черты, которые не изменить. Хуже того, с возрастом они лишь усугубляются. Рассмотрим.

1.     Если он не готов на уступки. Мужчины чертовски упрямы. В семейной жизни это бывает полезно, только когда он твердо решил, скажем, покрасить стены и делает это до конца. В отношениях это, как правило, все портит. Кто-то вдолбил нашему мужчине, что уступать женщине – нельзя вообще, это быть «тряпкой», «каблуком», черт знает кем еще. Причем, даже в мелочах. Я знаю одну пару, которые прожили вместе полгода, всё шло хорошо. И вдруг отправились в большой магазин за посудой. Тут он внезапно открылся с ужасной стороны. Она хотела шторы оранжевые, а он синие. Она хотела одни вилки, а он другие. И уперся так, что вышел скандал. Назвал подругу «тупой», ругался на весь магазин. И после этого случая ей бы сбежать от него побыстрей, но нет, всё же шло так прекрасно, а это просто случайный конфликт. Так решила девушка. Расписались. Но через два года развелись, муж оказался невыносим. И эпизод в магазине был неслучайным. Только у них уже родилась дочка. В результате все несчастны. 

Или, допустим, он сказал, что решил в пятницу веселиться с друзьями. А жена болеет, ей плохо, ей грустно. Но фигушки он изменит свои планы, «мужики ждут, а жена придуривается». Нужен такой мужчина рядом? Мне кажется, не очень. Нормальный и умный мужчина всегда пойдет на компромисс. В этом как раз его сила. 

2.     Если нет чувства юмора. Мужчина, который не умеет шутить – дико скучный мужчина. Мужчина, который не умеет шутить над собой – бывает невыносим. Семейная жизнь – это все-таки очень длинная мелодрама. И когда в ней совсем нет шуток – просто удавиться. За смех в жизни – так уж повелось – большей частью отвечают мужчины, ну просто лучше это умеют. Одна моя знакомая любит своего мужа уже двадцать лет потому что он непредсказуемо и классно ее веселит. Он не красавец, не зарабатывает огромные деньги, но иногда вытворяет такие штуки, за которые она готова простить любые его недостатки. Недавно, скажем, встретил ее с работы, нарядившись горцем в папахе: «Э, дэвушка, куда такой красивый идешь, а?». А она была уставшая, раздраженная от зимнего холода и толпы в метро. Но увидев своего «горца», сразу развеселилась. 

Впрочем, можно жить и с занудой, если у него полно иных достоинств. Но мой опыт показывает: мужчина, который не умеет шутить – плох и в других отношениях. Кстати, все успешные бизнесмены, которых я знаю, – чрезвычайно остроумные люди. 

3.     Если плохо говорит о предыдущих женщинах. Тут всё просто. Как только вы услышите, что он называет бывшую «стервой» или в этом роде – сразу досвидос. Потому что нельзя. Потому что какой бы ни была та женщина – есть вещи, которые мужчина произносить не должен. Как и вообще обсуждать с вами бывших девушек. Точка. 

4.     Если он скуп. По мне, жадность – худшее из мужских качеств. Пусть он ходит в нечищеных ботинках, пусть храпит по ночам, пусть даже курит дома – это всё можно снести. Но только не жадность. И это черта, которая проявляется быстро, тут ждать не надо. Если в кафе он зудит, что вот это мясо слишком дорого и вообще зря вы сюда пришли; если узнав о стоимости маникюра – он впадает в истерику; если вы идете в гости, и он выбирает цветы подешевле… Короче, от такого бежать, не оглядываясь. Одна знакомая девушка познакомилась с французом. Ну полное счастье, роман на фоне Парижа. Подруги, ясное дело, немного завидовали. А через полгода вернулась обратно. Сказала мне: «Слушай, он дико жадный. Я не могу с таким жить. Мне и Париж на фиг сдался тогда». Умница, верно поступила. Жадный мужчина испоганит всю жизнь. И вам, и детям.  

Вывод. Не надейтесь, что вы здесь что-то исправите. Что после задушевных бесед, он вдруг скажет: «Ты права! Больше никогда!». То есть может даже и скажет. Но ничего не изменится. Будет всё хуже, хуже, хуже. И спустя лет пять-десять вы уже будете себя проклинать: «Какая же я была дура!». Так лучше и не начинать. Не собирать эту проклятую бомбу, которая рванет спустя годы. Расстаться вовремя – это искусство. Надо им овладеть. Бывает трудно, вроде бы уже привязалась, да и очень хочется замуж. Но быть замужней и быть счастливой – совсем не одно и то же. 

Арсений Беляков, Сноб

 
 
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Можно считать меня инсайдером, агентом во «вражеском» стане. Веселым шпионом. Кроме меня никто из мужчин не скажет женщинам всю правду о нас. Никто не разоблачит.
 
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