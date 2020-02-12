Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?

Источник материала: Аргументы и факты

НАШИ ШАНСЫ

Сборную Беларуси на мировом форуме представят 10 спортсменов. В состав женской команды вошли олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. В мужских гонках за нашу страну выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов и Максим Воробей.

За шесть предыдущих этапов Кубка мира белорусам ни разу не удалось попасть на пьедестал. Однако при определенных условиях шансы на медали у наших спортсменов на Чемпионате мира есть. К примеру, Ирина Кривко трижды в сезоне отмечалась в десятке лучших по итогам личных гонок, а Анна Сола остановилась в шаге от награды в спринте Рупольдинга. Кроме того, в этом сезоне достаточно сильны в эстафетах наши мужчины – три попадания в восьмерку сильнейших, в том числе пятое место на этапе в Оберхофе.

На прошлогоднем мировом форуме разжиться медалями белорусам также не удалось. Лучший результат – 10-е место в мужской эстафете.

В последний раз белорусские представители завоевывали медаль Чемпионата мира по биатлону в 2017 году. Тогда в гонке преследования Дарья Домрачева получила «серебро». Последняя победа белорусов на Чемпионате мира случилась в 2013 году. Вновь Дарья Домрачева стала лучшей в масс-старте.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ?

Все гонки в прямой трансляции покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Беларусь 2». Некоторые гонки также покажет канал «Беларусь 5. Интернет».

13 февраля (четверг), 16.45 – смешанная эстафета;

14 февраля (пятница), 16.45 – женский спринт;

15 февраля (суббота), 16.45 – мужской спринт;

16 февраля (воскресенье), 15.00 – женская гонка преследования;

16 февраля (воскресенье), 17.15 – мужская гонка преследования;

18 февраля (вторник), 16.15 – женская индивидуальная гонка;

19 февраля (среда), 16.15 – мужская индивидуальная гонка;

20 февраля (четверг), 17.15 – одиночная смешанная эстафета;

22 февраля (суббота), 13.45 – женская эстафета;

22 февраля (суббота), 16.45 – мужская эстафета;

23 февраля (воскресенье), 14.30 – женский масс-старт;

23 февраля (воскресенье), 17.00 – мужской масс-старт.

*время белорусское