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Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?

12.02.2020 17:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?
Ирина Кривко. © / Белорусская федерация биатлона

НАШИ ШАНСЫ

Сборную Беларуси на мировом форуме представят 10 спортсменов. В состав женской команды вошли олимпийские чемпионки Ирина Кривко и Динара Алимбекова, а также Анна Сола, Елена Кручинкина и Ирина Кручинкина. В мужских гонках за нашу страну выступят Сергей Бочарников, Роман Елетнов, Никита Лобастов и Максим Воробей.

Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону? Белоруска Анна Сола стала четвертой на этапе Кубка мира по биатлону

За шесть предыдущих этапов Кубка мира белорусам ни разу не удалось попасть на пьедестал. Однако при определенных условиях шансы на медали у наших спортсменов на Чемпионате мира есть. К примеру, Ирина Кривко трижды в сезоне отмечалась в десятке лучших по итогам личных гонок, а Анна Сола остановилась в шаге от награды в спринте Рупольдинга. Кроме того, в этом сезоне достаточно сильны в эстафетах наши мужчины – три попадания в восьмерку сильнейших, в том числе пятое место на этапе в Оберхофе.

На прошлогоднем мировом форуме разжиться медалями белорусам также не удалось. Лучший результат – 10-е место в мужской эстафете.

В последний раз белорусские представители завоевывали медаль Чемпионата мира по биатлону в 2017 году. Тогда в гонке преследования Дарья Домрачева получила «серебро». Последняя победа белорусов на Чемпионате мира случилась в 2013 году. Вновь Дарья Домрачева стала лучшей в масс-старте.

ГДЕ И КОГДА СМОТРЕТЬ?

Все гонки в прямой трансляции покажут телеканалы «Беларусь 5» и «Беларусь 2». Некоторые гонки также покажет канал «Беларусь 5. Интернет».

  • 13 февраля (четверг), 16.45 – смешанная эстафета;
  • 14 февраля (пятница), 16.45 – женский спринт;
  • 15 февраля (суббота), 16.45 – мужской спринт;
  • 16 февраля (воскресенье), 15.00 – женская гонка преследования;
  • 16 февраля (воскресенье), 17.15 – мужская гонка преследования;
  • 18 февраля (вторник), 16.15 – женская индивидуальная гонка;
  • 19 февраля (среда), 16.15 – мужская индивидуальная гонка;
  • 20 февраля (четверг), 17.15 – одиночная смешанная эстафета;
  • 22 февраля (суббота), 13.45 – женская эстафета;
  • 22 февраля (суббота), 16.45 – мужская эстафета;
  • 23 февраля (воскресенье), 14.30 – женский масс-старт;
  • 23 февраля (воскресенье), 17.00 – мужской масс-старт.

*время белорусское

Точно в цель. Где смотреть и за кого болеть на Чемпионате мира по биатлону?
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В итальянском Антхольце-Антерсельве стартует Чемпионат мира по биатлону-2020. Гонки пройдут с 13 по 23 февраля включительно. Всего спортсмены поборются за 12...
 
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