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Белоруски узнали соперниц по группе в финальном турнире Кубка Федерации

12.02.2020 17:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 февраля прошла жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Благодаря недавней победе белорусок над представительницами Нидерландов 3:2 наши девушки попали в число команд, которые оспорят этот трофей.

«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

Состязания пройдут 14-19 апреля в Будапеште на грунтовом покрытии.

Белоруски узнали соперниц по группе в финальном турнире Кубка Федерации

Источник: instagram.com/belarustennis

Матчи традиционно будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. 12 дружин разделены на четыре группы. Победители группового раунда выходят в полуфинал. Белорусские теннисистки, ведомые капитаном Татьяной Пучек, попали в одну группу с командами Австралии и Бельгии.

Люди в материале: Алина Соболенко, Александра Саснович, Татьяна Пучек
 
 
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Новости Беларуси. 11 февраля прошла жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Благодаря недавней победе белорусок...
 
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