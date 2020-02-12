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Белоруски узнали соперниц по группе в финальном турнире Кубка Федерации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 11 февраля прошла жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Благодаря недавней победе белорусок над представительницами Нидерландов 3:2 наши девушки попали в число команд, которые оспорят этот трофей.
Состязания пройдут 14-19 апреля в Будапеште на грунтовом покрытии.
Источник: instagram.com/belarustennis
Матчи традиционно будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. 12 дружин разделены на четыре группы. Победители группового раунда выходят в полуфинал. Белорусские теннисистки, ведомые капитаном Татьяной Пучек, попали в одну группу с командами Австралии и Бельгии.
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Новости Беларуси. 11 февраля прошла жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Благодаря недавней победе белорусок...
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