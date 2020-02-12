Белоруски узнали соперниц по группе в финальном турнире Кубка Федерации

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 11 февраля прошла жеребьевка финальной стадии Кубка Федерации по теннису, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Благодаря недавней победе белорусок над представительницами Нидерландов 3:2 наши девушки попали в число команд, которые оспорят этот трофей.

«Девчонки настроены серьезно». Татьяна Пучек о выходе белорусок в финальный турнир Кубка Федерации

Состязания пройдут 14-19 апреля в Будапеште на грунтовом покрытии.





Источник: instagram.com/belarustennis

Матчи традиционно будут состоять из двух одиночных встреч и одной парной. 12 дружин разделены на четыре группы. Победители группового раунда выходят в полуфинал. Белорусские теннисистки, ведомые капитаном Татьяной Пучек, попали в одну группу с командами Австралии и Бельгии.