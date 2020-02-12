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Как горячие пирожки! На финал Лиги чемпионов в Минске уже раскупили половину билетов
Источник материала: Tut.by
24 и 26 апреля в Минске впервые пройдут Минск приедет «Барселона». 5 причин, почему нужно сходить на финал Лиги чемпионов по мини-футболу">полуфиналы и финал Лиги чемпионов UEFA по мини-футболу. На «Минск-Арене» сразятся каталонская «Барселона», испанская «Мурсия» и российские клубы «Тюмень» и КПРФ.
Из поступивших в
Напомним, все желающие еще
Но эти билеты из-за повышенного спроса
Организаторы отмечают, что болельщики из Испании, России и Беларуси выделяются наибольшей активностью при покупке абонементов и билетов.
Также проявили интерес к минскому финалу четырех жители Австрии, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Индонезии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Румынии, США, Украины, Швеции и Эстонии.
Расписание игр:
24 апреля
18:00. Полуфинал. «Барса» (Испания) — КПРФ (Москва, Россия)
26 апреля
15:30. Матч за 3-е место
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Билеты просто разлетаются!
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