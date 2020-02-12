6 тысяч км на самом быстром белорусском кроссовере. Как мы покорили Нордкап на Geely Coolray

Источник материала: Tut.by

Мы сделали это. Прорубили окно в Европу на самом быстром белорусском кроссовере — Geely Coolray. Наш экипаж проделал путь почти в 6 тысяч километров: из Минска до самой северной точки Европы — мыса Нордкап — и обратно. Кажется, теперь мы знаем абсолютно все о новой модели Geely. Пора поделиться этим знанием.



Знаменитый на весь мир железный глобус на мысе Нордкап. Мы сделали это — добрались на Geely Coolray до самой северной точки Европы

Краткая биография Coolray

Geely Coolray построен на абсолютно новой платформе BMA, разработанной совместно с Volvo. Она подразумевает только передний привод и полузависимую заднюю подвеску. Автомобиль относится к сегменту B, в котором на белорусском рынке у новинки будет масса конкурентов.





Длина Coolray — 4330 мм, колесная база — 2600 мм, дорожный просвет — 190 мм. Под капотом — безальтернативная связка из 177-сильного турбомотора с тремя цилиндрами и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссии. Но рыночная версия получит двигатель, дефорсированный до 149 л. с. Это необходимо, чтобы успешно продаваться на российском рынке, где от мощности двигателя зависит ставка налога.

Поначалу завод тщательно скрывал свою новинку, но то и дело Coolray тогда еще под индексом SX11 мелькал на общественных мероприятиях, а значит, и в прессе. В конце концов заводчане пригласили журналистов на свой небольшой полигон и разрешили сделать короткий тест-драйв модели. Первые впечатления были очень позитивными, хотя нашлись кое-какие нюансы.

Подготовка автомобиля? Загрузили вещи — и поехали

Просто тест-драйва нам показалось мало. Модель новая и, на наш взгляд, весьма перспективная. Поэтому нужен был супертест. Чтобы проникнуться и понять, как работает каждая мелочь. Поэтому мы предложили заводу «БЕЛДЖИ» смелый проект: а давайте махнем на Geely Coolray куда подальше. Например, на самую северную точку Европы — мыс Нордкап. И красиво, и испытание действительно суровое — снег, мороз, ветер, горы. И вот в один прекрасный день нам передали белоснежный Geely Coolray с черной крышей в топовой комплектации.



Фрикционных зимних шин и клиренса в 190 мм хватило для покорения Скандинавии. Даже полный привод не понадобился

Вся подготовка автомобиля свелась к установке зимних шин. На заводе выбрали фрикционные BF Goodrich g-Force Winter. Ну что ж, фрикционные так фрикционные. Хотя очень хотелось шипованные. Забегая вперед, скажу, что выбор шин оказался удачным. Заправили полный бак и поехали. Честно говоря, даже уровень масла не проверяли — заводу доверяли. На момент передачи машины пробег у нее был что-то около 700−800 км. Так что наш маршрут стал для Coolray экстремальной обкаткой.

Чтобы объективно оценить Coolray по всем параметрам, мы включили в экипаж семилетнего подрастающего тест-пилота. Так что у нас получился полноценный семейный тест. Глава семейства, жена и сын. И хоть имидж у новинки молодежный, интересно было посмотреть, как Coolray справится с ролью единственного автомобиля в семье. Для белорусских покупателей это важно.



Самый младший член экипажа получил в распоряжение ноутбук, телефон, подлокотник с подстаканниками и розетку USB

Если сам автомобиль мы не готовили, то экипаж подготовился к путешествию основательно. Детское кресло установили за водительским сиденьем. Это для того, чтобы передний пассажир в случае чего мог откинуть спинку кресла и поспать. Автохолодильник — для продуктов. Его мы поставили в салон, на свободное место заднего дивана. Подключили его к 12-вольтовой розетке в багажнике в Минске и выключили после возвращения в Минск. Еще одну розетку занял инвертор. 220 В для ноутбука в дороге будут не лишними.

Багажник для своего класса у Geely Coolray оказался вполне вместительным. Во всяком случае в него влезли три объемные сумки, пара рюкзаков, чемодан формата cabin-size, парочка пакетов. Остальное отправилось на свободное место в салон.



Багажник забит под завязку. Не ожидали, что при своих размерах он окажется таким вместительным

В подполье закинули трос, провода для прикуривания и даже прихватили компактное пусковое устройство на основе пауэрбанка. Мало ли что. Купили ремкомплект для латания дырок в шинах. Штатно Coolray комплектуется «докаткой», а искать по норвежской глухомани ближайший шиномонтаж не хотелось. Была мысль прихватить с собой цепи противоскольжения, но в конкретные действия по поиску и покупке она так и не сформировалась. Объясню почему. На самом севере Норвегии существует два типа дорог — открытые и закрытые. Открытые — значит почищенные от снега. А если дорога закрыта — то нет никакой разницы, есть у тебя цепи или нет. Все равно ехать нельзя. Так что обойдемся.

Еще один важный параметр, о котором мы ничего не знали. Это расход топлива. Теоретически в трассовых режимах полуторалитровый мотор в сочетании с «роботом» не должен был поразить аппетитом. По дороге с завода до Минска я обнулил показатели расхода топлива. У меня получилось примерно 7 литров при умеренной езде. В бюджет поездки заложили 8 литров на «сотню». Все же условия движения планировались довольно суровые.

Поехали. Спешим на паром

Из Минска наш экипаж выехал в 5 утра на Котловку, к литовской границе. В баке плескалось меньше половины из заявленного объема в 45 литров. До точки — 188 км, если верить гугл-картам. К границе мы приехали практически на пустом баке. Отлично. Первые впечатления позитивные. Хотя ехали в экономичном режиме. Да, Geely Coolray позволяет выбирать три режима движения. По умолчанию используется «нормальный». Кнопками на центральном тоннеле можно выбрать Sport или Eco. Мы ехали в обычном — пока экономить не было смысла.



До Вильнюса мы добрались уже довольно чумазенькие. Пришлось заезжать на мойку

Самое «засадное» место — в районе Островца, там, где вот-вот запустят АЭС. В 6.30−7.00 трафик просто сумасшедший. Чтобы держаться в расписании, приходилось постоянно выходить на обгоны. В этом случае очень помогает переключение в спорт-режим. Мотор начинает дышать полной грудью, роботизированная коробка передач лихо переключается на три-четыре ступени вниз, а динамика становится просто безудержной. Обгон превращается в простое действие — газ в пол, поехали!

Перед въездом в Литву залили полный бак пока еще дешевого белорусского «95-го». Нашей следующей целью был порт в Риге, откуда мы на пароме переправлялись в Стокгольм. Расстояние от Котловки до Риги — примерно 330 км.

После первых двух-трех сотен километров отметил, что очень хотелось бы чуть больше вытянуть на себя рулевое колесо. Диапазон регулировки по вылету маловат. Но в итоге удалось подобрать компромиссный вариант посадки, чтобы и ноги не сгибались в коленях, и к рулю не приходилось тянуться.



Сзади просторно даже по меркам более высокого класса. Конструкторы очень грамотно распорядились возможностями длинной колесной базы

Зато сзади раздолье, даже с поправкой на класс и размеры. Колесная база в 2600 мм — это хороший показатель. Правда, всем этим раздольем пользовался самый младший член экипажа. Ногами в спинку водительского кресла не лупил, на тесноту не жаловался. Для задних пассажиров есть свой разъем USB — можно в дороге подзаряжать гаджеты, чем сын и пользовался во время длительных заездов.

Перед паромом заправили полный бак. Бензин в Латвии все же немного дешевле, чем в Швеции.





Парни на пароме, которые контролируют въезжающие автомобили, заинтересовались нашим Geely Coolray. Оказалось, они в курсе, что автомобиль производится в Беларуси. Подивились на белорусское чудо техники, спросили традиционно про мощность и расход, заглянули в салон. Впечатлились и пожелали удачи.

Свой среди своих

Швеция по сути — это малая родина нашего Geely Coolray. Последние вести с полей говорят о том, что компании Volvo и Geely объединяются окончательно. И в Coolray уже явственно проступают европейские повадки — качественный интерьер, собранная подвеска, современный турбомотор с роботизированной коробкой передач. Да и внешность, сказать по правде, не подкачала. Ладный и гармоничный автомобиль получился, хотя, как известно, на вкус и цвет все фломастеры разные. Но вряд ли даже у самого завзятого противника Geely повернется язык сказать, что Coolray некрасивый.



Обратите внимание на мужчину на заднем плане. Он явно заинтересовался экзотическим автомобилем в шведской глуши

В стройные ряды европейских автомобилей Geely Coolray вливается, как свой среди своих. Он не вызывает изумленных взглядов — и это нормально. Он не выглядит экзотикой. А шведы слишком нордические ребята, чтобы подскакивать на заправках с вопросами. Но любопытные взгляды мы то и дело ловили.

Идеальные шведские дороги идеально подходят белорусскому Geely Coolray. По ровному асфальту машина стелется, бежит, едва слышно порыкивая мотором при разгонах. До отеля нам предстояло проехать 770 км. Со всеми остановками это заняло около 12 часов.

На трассе — круиз-контроль и вытянутые ноги. Машин было мало, обгонов — и того меньше. Снега вообще не было. Юг Швеции в этом отношении мало чем отличался от Беларуси. Ближе к северу уже появились первые снежинки, а дальше — и настоящая зима.

Морозы нипочем. И чистота…

На каком-то отрезке маршрута в Швеции температура за бортом опустилась до -22 градусов. Климатическая установка Geely Coolray с морозами справилась легко. «Печка» на 25 градусах жарит так, что хоть в майке за руль садись. Поэтому климат-контроль был выставлен на умеренные 22 градуса. Отметим, что «климат» здесь — однозонный. Иногда это приводило к легким спорам с женой: ей хотелось потеплее, а мне — прохладнее.

Первая ночевка прошла в шведском городке Шеллефтео. Geely Coolray провел ночь при -11 градусах, завелся утром с пол-оборота. Пока семья собиралась, включил все возможные подогревы — лобового стекла в зоне покоя щеток, сидений, рулевого колеса. Все это делается через меню климат-контроля на экране мультимедийной системы. Кстати, даже в мороз тачскрин радует четкими откликами на нажатие.



Дополнительные функции включаются через меню мультимедийной системы

После Шеллефтео мы направились в норвежский городок Сёркйоссен. За день проделали 780 км. Еще на севере Швеции ощутили, что такое настоящие зимние дороги. До асфальта их здесь никто не чистит, поэтому едешь в колее, вокруг которой — чистый лед. Причем если дорога четырехполосная, то раскатанной до асфальта будут только правые полосы. Для опережения нужно выскакивать из колеи на лед, разгоняться, и снова съезжать в колею. С этой задачей Geely Coolray справился отлично. Ни малейших колебаний я не испытывал — руль влево, газ, динамичный разгон, возвращение в свою полосу. Сухой лед — очень предсказуемое и понятное покрытие. В отличие от соленой снежно-грязевой каши на наших дорогах.

Если аккуратно обращаться с педалью газа, то даже противобуксовочная система не всегда просыпается. А уж для срабатывания системы стабилизации нужно было очень постараться. Понравилось, что страхующая электроника вмешивается в действия водителя очень аккуратно — не обрубает резко тягу, стабилизирует машину плавно. Иной раз думалось — вот какой я молодец! Но это не я, это электронные ассистенты.

На севере Норвегии уже вовсю бушевала полярная ночь. Поэтому, когда в 10 утра мы проснулись в отеле в Сёркйосене, за окном была кромешная тьма и около трех градусов мороза. Насладиться видами норвежских фьордов при дневном свете не удалось. Но даже в полумраке полярной ночи пейзажи впечатляют своей величественностью, хотя опытные путешественники советуют ехать в Норвегию летом. А мы, соскучившиеся по зиме, наслаждались каждым километром дороги, пусть и покрытой льдом и снегом.



Первая ночевка в Норвегии. 10 часов утра… И так — четыре дня

На севере Норвегии (так же, как в Швеции и Финляндии) снегоуборщики снуют по дорогам постоянно. Они сгребают снег, а то, что остается на асфальте, «нарезают» специальными металлическими барабанами. В итоге получется покрытие, которое по сцепным свойствам мало отличается от холодного асфальта. Уже там я понял, что даже возможностей фрикционных шин вполне достаточно для безопасной и даже динамичной езды. Причем меньше всего я вспоминал о том, что Geely Coolray — переднеприводный. Тяги только одной оси хватало за глаза.

Северный рубеж взят!

От Сёркйосена до главной точки нашего маршрута — мыса Нордкап — 400 км. Если повезет, это расстояние можно проехать за то время, которое пишет навигатор — 5 часов 27 минут. Но непредсказуемая погода может внести свои коррективы. Нам понадобилось около 7 часов — по дороге мы заехали в городок Алта на обед. Потому что неизвестно, что может быть дальше.

Все дни, пока ехали по направлению к Нордкапу, мы следили за ситуацией с дорогами. И прогнозы были неутешительные: отрезок трассы непосредственно до самой северной точки Европы закрыт. Но это нас не остановило. По опыту мы знали, что погода может поменяться в любой момент.



Чтобы ни у кого не возникло сомнений, что Geely Coolray добрался до Нордкапа, мы уговорили персонал пустить нас на смотровую площадку на машине

В то утро, когда мы стартовали из Сёркйосена, гугл-карты бодро рапортовали, что дорога на Нордкап закрыта. Но это не повод разворачиваться обратно. Уже к шести вечера мы прибыли на Нордкап. Шагбаум закрыт. Что, все? Еще нет. На ночевку мы остановились в ближайшем городке (и единственном в этой глуши) Скарсваг. Радушный хозяин отеля, оказавшийся совсем даже не норвежцем, а англичанином, обрадовал — дорога открыта. В 8 часов вечера пойдет конвой, с которым мы сможем добраться до нашего «рубикона». Конечно, хотелось попасть туда с утра, но владелец отеля предупредил, что с утра погода может испортиться, надвигается шторм. И с вероятностью 90% дорогу на Нордкап перекроют. Ладно, едем вечером.

Последние 12 км от шлагбаума до самой северной точки Европы мы прошли за снегоуборочной машиной в колонне таких же страждущих — Nissan Terrano с российскими номерами, кемпер из Франции и еще пару машин. Фото на память, восторг и радость.

Промежуточные итоги и впечатления

Нордкап взят! Geely Coolray проделал путь 2700 км и держался молодцом. Стоя на краю Европы, мы подвели первые промежуточные итоги. Geely Coolray крутой. Правда.

От Минска до Нодкапа я уже так присиделся в автомобиле, что не испытывал неудобств. Связка «мотор — коробка» — отличная. Она вызвала больше всего восторгов. На динамику не жаловался никто. В спорт-режиме Geely Coolray вообще превращается в оголенный нерв. Чуть тронул педаль газа — машина тут же выстреливает вперед. В тесных европейских городах лучше забыть о кнопке «Спорт» навсегда. Мы ее использовали только для совершения напряженных обгонов.





Расход топлива на протяжении пути у нас держался в районе 8 литров на «сотню». Точно в соответствии с расчетом. Скажу честно, надеялись, что будет чуть меньше. С другой стороны, условия движения были не самыми легкими. Много подключенных потребителей тока, холодные запуски, заснеженные и заледеневшие дороги, затяжные подъемы. Последние 400 км до Нордкапа и вовсе проходили практически по серпантину.

Наш самый юный пассажир стойко перенес все тяготы и лишения длительного путешествия. На самом деле, конечно, никаких тягот и лишений не было. Самое полезное подспорье для ребенка сзади — это подлокотник с подстаканниками. Там у него постоянно стояла термокружка с горячим чаем или супом. Есть воздуховоды для ног, так что и с микроклиматом сзади тоже порядок.

Пару дней и мне пришлось провести в штурманском кресле. Удобно. Понравился профиль спинки. Если ее откинуть, можно вполне недурно выспаться в дальней дороге.

В условиях полярной ночи не могли нарадоваться полностью светодиодной оптике. Фары что дальнего, что ближнего света работают замечательно.



Светодиодная оптика порадовала ярким светом

Посетовать можно было разве что на отсутствие датчика дождя. Ну и пригодился бы подогрев лобового стекла по всей площади. Но отметили, что после ночной стоянки на морозе до -5 градусов теплый воздух начинает дуть из дефлекторов буквально через пару минут — на заледеневшем лобовом стекле быстро появляются первые «проталины».

Курс на Финляндию

С Нордкапа мы проложили путь домой через Финляндию, дальше — Россия, Выборг, Санкт-Петербург, Минск. С отклонениями от маршрута и заездами по интересным местам получилось около 2500 км.

Старт из Скарсвага был тяжелый. Как и предупреждал владелец отеля, утром разыгрался шторм. Дорога превратилась в сплошной каток. И это был единственный момент, когда мелькнуло сожаление о том, что у нас нешипованные шины. Легкий кроссовер просто переставляло сильным ветром на полметра в соседнюю полосу. В некоторых местах на дороге успевали появиться снежные переметы. Их мы преодолевали ходом. Остановишься — машину за десять минут накроет снегом. Видимость практически нулевая, шли по приборам и вешкам, расставленным вдоль дороги. Прорвались. Нигде не застряли.



Снежная буря в Финляндии — это красиво

До условной границы с Финляндией добрались без приключений, но потом попали в самый настоящий снежный шторм. Дорогу моментально засыпало толстым слоем снега. Но даже в таких условиях темп мы особо не снижали, хотя обгонять стало немного сложнее. Но спасибо цепким шинам и бодрому характеру Geely Coolray — на обгонах выстреливали по снежной целине аки по асфальту.

Выяснили, что снег за 15−20 минут залепляет все датчики и камеры. Автомобиль выводит на экран предупреждение о том, что система контроля слепых зон не работает, необходимо очистить датчики.



Это фото на сто процентов передает то, что видит водитель в движении

Забавно, но, проехав уже больше трех тысяч километров, мы вдруг поняли, что включали омыватель стекла раза три-четыре максимум. И примерно столько же раз протирали фары. Кстати, здесь есть подогрев форсунок стеклоомывателя. Очень нелишняя функция в нашем климате, хотя нынешняя зима заставляет в этом усомниться. Но, спускаясь все ниже по Финляндии, приходилось пользоваться омывателем чаще. Погода была слякотная, хотя такой грязи на дорогах, как у нас, все равно нет.



После сотни километров езды в снежную бурю на задней двери налипло килограмм 20 снега

Полторы тысячи километров по Финляндии проскочили незаметно, хотя скорость передвижения невысока — очень много дорог с ограничением скорости 80 км/ч. Зато по белорусской традиции, выставляя на круизе 90 км/ч, мы сильно экономили топливо.

Последний рывок

Финско-российскую границу проходили мучительно долго — 4 часа. Потом марш-бросок на 250 км до Санкт-Петербурга. Снова обгоны, резкие ускорения. В северной столице сделали короткую остановку на сон. В 9.30 утра выехали на Пулковское шоссе в сторону Беларуси. Трасса очень медленная, идущая сплошь через населенные пункты. Очень много грузовиков, так что практически до границы с Беларусью ехали в режиме «разгон — обгон — торможение». Еще раз порадовались, как легко даются автомобилю такие маневры. Все же 177 сил для легкого кроссовера — отличная энерговооруженность. Да и роботизированная коробка передач работала, не покладая своих двух сцеплений.

Настоящим испытанием для подвески и экипажа стал участок трассы от российской Опчочки до белорусского Новополоцка. Это нельзя назвать дорогой. Больше похоже на то, что сюда просто свозили остатки асфальта, сваливали его в кучу и раскидывали лопатами. Короткоходная, но энергоемкая подвеска Geely Coolray справилась. Да, неровности проходятся жестковато, есть ощутимая тряска, но с траектории в поворотах кроссовер не спрыгивает, подвеску не пробивает. Да, все же это очень по-европейски.

В Минск въехали вечером. Прикинули, что на последнем отрезке нашего путешествия расход топлива поднялся до 8,5 литра. Но с учетом экономной езды в Финляндии общий расход составил 8 литров. Все, Geely Coolray тихо засыпает на парковке перед домом, мы — в привычной домашней обстановке. И мы, и автомобиль справились.

Коротко о главных впечатлениях

Geely Coolray выбивается из нынешней белорусской модельной линейки марки. Этот компактный кроссовер — следущий шаг в развитии Geely. У него очень качественный и стильный интерьер, отличные ездовые повадки, замечательная связка «мотор — коробка передач».



Где-то в центре Швеции мы нашли частичку второй (или третьей?) родины Geely Coolray

«Но три цилиндра!» — воскликнут многие. И что? У известного баварского концерна трехцилидровые моторы аналогичного объема уже давно есть. И ездят. И не жалуются. Мы тоже не нашли повода за 6 тысяч км пожаловаться на мотор. Вибрации? На холостых оборотах их практически нет. Единственный момент — когда на седьмой передаче автомобиль пытается вытянуть затяжной подъем, появляются вибрации нагруженного мотора. Но достаточно просто сбросить одну-две передачи вниз.



Три цилиндра по современным меркам — это норма. Мотор негромкий и хорошо сбалансированный

Звук трехцилиндрового мотора тоже не назовешь назойливым или неприятным. Урчит он себе там под капотом и урчит. Только если раскручивать двигатель до предельных оборотов, в салон прорывается его звук, да и он не режет слух.

Шасси настроено отлично, но вот рулевому управлению добавить бы чуть больше информативности. Но это лишь для того, чтобы образ этого почти спортивного кроссовера стал еще более цельным.

Камеры кругового обзора выдают картинку не хуже, чем у более дорогих конкурентов. Причем именно ночью парковаться удобнее, ориентируясь по камере заднего вида. На крайний случай здесь есть отлично работающий автопарковщик. Система самостоятельно переключает коробку передач вперед-назад и работает педалями газа и тормоза. Водителю нужно только удерживать нажатой клавишу включения системы.

Наверное, автомобилю не помешал бы охлаждаемый бардачок. Но его нет. Зато есть вместительные карманы в дверях, подстаканники и бокс-подлокотник между передними креслами плюс скрытая ниша под парящей центральной консолью.

И пару слов о мультимедийных возможностях. Здесь нельзя использовать сервисы Android Auto или Apple CarPlay. Но есть китайская версия таких сервисов под названием Qdlink. У меня получилось связать телефон по проводу и вывести изображение со смартфона на экран мультимедиа. А дальше можно добавлять в меню приложения, которые будут запускаться с вашего смартфона. Немного запутанно, но все это работает.





И заметим еще, что пока хромает перевод некоторых слов и фраз бортового компьютера и мультимедийной системы. Как вам, например, фраза «отойди от зеркала»? Она означает выход из приложения Qdlink.

«Быстрый, дерзкий, как пуля резкий». Это точная общая характеристика Geely Coolray. Но самое главное, что получился цельный и сбалансированный автомобиль. У него нет провалов в каких-то характеристиках. Он хорошо оснащен, отлично едет, свежо выглядит. Очередей за ним не будет, это правда. Но свою нишу автомобиля для тех, кому хочется погорячее, он точно займет. Но этот тест-драйв — явно не последний. Как только начнутся широкие продажи, мы обязательно сравним его с конкурентами и померяем динамические характеристики. Так что до встречи.

Нам запомнилось



После обкатки в почти 6 тысяч км расход топлива упал. По дороге из Минска на завод «БЕЛДЖИ» удалось привезти результат 5,5 литра



При посадке «сам за собой» с ростом 186 см для коленей остается приличный запас



Камера заднего вида выдает хорошую картинку, если не забывать чистить саму камеру



Климат-контроль даже в топовой версии — однозонный



Режимы Sport и Eco реально работают. В «спорте» Coolray превращается в маленькую ракету



Крышка багажника поднимается невысоко. С моим ростом голова упирается в кромку



В подполье есть удобный органайзер. Под ним — «докатка»



После холодного запуска теплый воздух из дефлекторов дует уже спустя пару минут



Светодиодной оптике — большое спасибо. Светит ярко, а это уже залог безопасности

Тест-драйв Geely Coolray был лишь частью нашего большого проекта. В следующем материале мы расскажем обо всех особенностях путешествия на автомобиле по скандинавским странам: где поесть и переночевать, где не стоит заправляться и почему нужно быть осторожным на некоторых дорогах. Следите за нашими публикациями.

Выражаем признательность заводу «БЕЛДЖИ» за помощь в организации тест-драйва