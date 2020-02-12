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Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»

12.02.2020 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Пересмотрен перечень по состоянию здоровья. И многие, скажем так, ограничения, которые были по призыву, сейчас устраняются. Для чего это нужно было делать?

Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»

Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
Несколько статей претерпели изменения, которые отразятся на численности призывников. Но эта будет цифра очень незначительная. Информационный повод и информационный ажиотаж, который происходит вокруг данного постановления – требований к состоянию здоровья призывников и военнослужащих, он, наверное, не сильно обоснован. Здесь, наверное, боятся молодые люди, что вчера они были негодными по состоянию здоровья, а завтра вдруг, внезапно все станут годными. Это далеко не так. При разработке этого постановления, а она длилась около года, переработка постановления, были задействованы все ведущие специалисты министерства здравоохранения по своим направлениям и ведущие специалисты медицинской службы Вооруженных сил. Абсолютно научно обосновано, адекватно. Мы также проанализировали законодательство Вооруженных сил Российской Федерации, проанализировали нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми молодые люди допускаются к профессиональным занятиям спортом и проанализировали нормативно-правовые акты в части, касающейся требований к состоянию здоровья у граждан, которые заняты тяжёлым физическим трудом. Мы имели в виду строительную отрасль, промышленное производство, сельское хозяйство. И это всё были учтено.

Радикальных изменений постановление не претерпело. В первую очередь, оно было уточнено в соответствии с требованием закона Республики Беларусь о нормативно-правовых актах. Это именно форма и порядок изложения документа. Во-вторых, были учтены все достижения современной медицинской науки в части, касающейся диагностики и лечения. За 10 лет,  которые просуществовало предыдущее постановление, медицина шагнула далеко вперёд. Улучшились диагностические возможности, улучшились возможности по лечению.

В частности, очень серьёзные дебаты вызвал вопрос по отсрочкам после лазерной коррекции зрения. Лазерная коррекция зрения 10 лет назад и лазерная коррекция зрения либо оперативное вмешательство при помощи лазеров на органе зрения – это совершенно разные вещи. Соответственно, меньше период реабилитации и меньше предоставление отсрочки. Поэтому ажиотаж не совсем обоснован, и на количество призывников, которые придут в весенний призыв, по состоянию здоровья это не скажется никоим образом. Это будут считаные единицы.

Также эксперты рассказали:

– кому предстоит идти в армию уже в весенний призыв

– кого освободят от службы, так как изменились требования к состоянию здоровья призывников

– какие новые преференции появились для отслуживших

Смотрите 12 февраля в 20.30 на СТВ.    

Люди в материале: Дмитрий Альховик
 
 
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Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пересмотрен перечень по состоянию здоровья. И многие,...
 
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