|
Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Дмитрий Альховик, начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Республики Беларусь, полковник медицинской службы:
В частности, очень серьёзные дебаты вызвал вопрос по отсрочкам после лазерной коррекции зрения. Лазерная коррекция зрения 10 лет назад и лазерная коррекция зрения либо оперативное вмешательство при помощи лазеров на органе зрения – это совершенно разные вещи. Соответственно, меньше период реабилитации и меньше предоставление отсрочки. Поэтому ажиотаж не совсем обоснован, и на количество призывников, которые придут в весенний призыв, по состоянию здоровья это не скажется никоим образом. Это будут считаные единицы.
Также эксперты рассказали:
– кому предстоит идти в армию уже в весенний призыв
– кого освободят от службы, так как изменились требования к состоянию здоровья призывников
– какие
Смотрите 12 февраля в 20.30 на СТВ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минобороны о новых требованиях к состоянию здоровья призывников: «Боятся, что внезапно все станут годными. Это далеко не так»
Срочную службу в армии обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира». Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:Пересмотрен перечень по состоянию здоровья. И многие,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)