Если бы Россия была нормальным европейским государством, она бы вернула Крым Украине.

Как сообщаетсо ссылкой на польские СМИ, об этом заявил глава Офиса президента Польши Кшиштоф Щерский. Так он ответил на вопрос о невозможности наступления мира на Донбассе или возвращения Крыма Украине.

"То есть вы предполагаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Я бы хотел европейскую Россию", - сказал Щерский.

Несмотря на это, по его словам, диалог с другой стороной возможен даже в условиях агрессии, примером чего является Минский формат. Однако, подчеркнул Щерский, не следует путать ведение переговоров и возвращение к нормальным отношениям как у доверяющих партнеров.





"Определенная проблема международных отношений заключается в том, что теплые чувства к России растут с удалением от ее границ. Защитниками дружбы с Россией являются те, кто находится от нее дальше всех", - сказал он.





Вице-президент Европейской комиссии, которая ответственна за вопросы ценностей и прозрачности, Вера Юрова заявляет, что на месте президента Российской Федерации Владимира Путина вернула бы оккупированный Крым Украине.







