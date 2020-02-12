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112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире

12.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире

Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что 112-летний Титэцу Ватанабэ из Японии является самым пожилым мужчиной в мире. Об этом сообщается на официальном сайте Книги рекордов Гиннесса.

Сертификат, который подтверждает этот рекорд, был вручен Титэцу Ватанабэ, родившемуся 5 марта 1907 года. По состоянию на 12 февраля 2020 года его возраст составляет 112 лет и 344 дня.

В молодости Титэцу Ватанабэ трудился в компании, которая занималась производством тростникового сахара, затем — в сельскохозяйственной организации. Выход на пенсию не помешал ему оставаться активным — вместе с сыном в 1974 году они построили новый дом для своей большой семьи. Затем они разбили рядом с домом ферму площадью около 1 га, там семья выращивала фрукты и овощи. Титэцу Ватанабэ усердно трудился на ферме до тех пор, пока ему не исполнилось 104 года. Еще одним большим увлечением для него был бонсай: в саду Титэцу росло около 100 деревьев.
 
112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире
112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире
 
Сегодня Титэцу Ватанабэ проживает в доме престарелых в Ниигате (Япония). Он ежедневно посвящает время спорту (в качестве реабилитации), оригами, каллиграфии и математическим упражнениям.
 
112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире
112-летний японец попал в Книгу рекордов Гиннесса как старейший мужчина в мире
 
Старейший в мире мужчина признается, что очень любит сладкое. Его любимое лакомство — коричневый тростниковый сахар-рафинад. Но поскольку старожил потерял все зубы, сейчас он предпочитает сладости, которые не нужно жевать, — пудинг из заварного крема или пирожные шу.

Титэцу Ватанабэ говорит, что секрет его долголетия заключается в том, чтобы не злиться по пустякам и больше улыбаться.

Самой пожилой женщиной в мире сегодня является японка Канэ Танака, в январе она отпраздновала свой 117-й день рождения.

 
 
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Представители Книги рекордов Гиннесса официально подтвердили, что 112-летний Титэцу Ватанабэ из Японии является самым пожилым мужчиной в мире. Об этом сообщается...
 
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