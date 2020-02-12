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KIA предлагает две новые комплектации для Sportage. Опций теперь больше, а цена - меньше

12.02.2020 16:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В линейке KIA Sportage произошли серьезные изменения, в результате которых появились две усовершенствованные комплектации — Drive и Premium. Новые комплектации включают расширенный набор опций.


В версии Drive в качестве стандартного оборудования появились подогревы всех сидений, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с 7-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой сервисов Android Auto и Apple CarPlay, камера заднего вида с динамическими «подсказками», задние датчики парковки.

Комплектация Premium полностью оправдывает свое название. Автомобиль оснащен полностью светодиодной оптикой, бесключевым доступом в салон с запуском двигателя кнопкой, электрорегулировкой передних кресел, системой интеллектуального открытия багажника, комбинированной отделкой салона. Кромке того, для версии Premium можно дополнительно заказать панорамную крышу и 19-дюймовый колесные диски.


Специально для вывода на белорусский рынок на эти фиксированные комплектации установлены сниженные цены: за версию Drive просят от 24 100 долларов в эквиваленте, Premium обойдется минимум в 27 тысяч. Однако полный привод и более мощный двигатель объемом 2,4 литра доступны только за дополнительную плату.

На спецкомплектации Sportage распространяется и уникальная для Беларуси заводская гарантия — 5 лет или 150 000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

 
 
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Белорусский импортер KIA представил две новые комплектации для модели Sportage. Версии Drive и Premium получили расширенный список оснащения и специальные цены.
 
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