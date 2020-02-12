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«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича

12.02.2020 16:14 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В рамках акции «Дорога памяти» представители воинской части, расположенной в д. Машуки Клецкого района, в лице офицера российских войск, председателя женсовета и заведующей офицерским гарнизонным клубом, а также пяти воспитанников юнармии побывали в гостях у ветерана Великой Отечественной войны Иосифа Игнатьевича Курловича.

В начале встречи гости в первую очередь поблагодарили ветерана за тот великий подарок, который в частности он сделал для нас 9 мая 1945 года.

– В преддверие Дня Победы мы собираем данные по тем людям, которые были на войне, которым есть, что рассказать младшему поколению. Хотим собрать историческую справку от участников событий войны. И сегодня вместе с ребятами нашего юнармейского отряда мы отправились к Иосифу Игнатьевичу, – говорит председатель женсовета. – Нам хочется творить добро, помогать ветеранам войны и запечатлеть память о событиях войны, чтобы донести до наших детей, какой ценой досталась эта победа.

На протяжении двух часов Иосиф Игнатьевич рассказывал о том, кем, где и как он служил. Ветеран отметил, что до сих пор читает документальную литературу. А некоторые книги, написанные участниками войны, перечитывал по нескольку раз. Он видел тот неподдельной интерес, с которым к нему приехали юнармейцы, поэтому с радостью отвечал на все вопросы, вспоминал тяжелые годы войны и даже делился любимыми выдержками из книг. Военнослужащие вместе с девятиклассниками Озереченской школы, в свою очередь, вдумчиво слушали Иосифа Игнатьевича, разглядывали легендарные медали на груди у ветерана, его награды и фотографии.

В завершение встречи представители воинской части высказали надежду, что это не последняя их встреча с ветераном войны, и пригласили Иосифа Игнатьевича к себе, чтобы вместе встретить приближающийся 75-летний День Победы.

***

Как прошла встреча с ветераном ВОв, предлагаем посмотреть в нашем фоторепортаже.

«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича
«Дорога памяти»: представители воинской части д. Машуки навестили ветерана Великой Отечественной войны И.И. Курловича

Дарья ЗАНЬКО.


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В рамках акции «Дорога памяти» представители воинской части, расположенной в д. Машуки Клецкого района, в лице офицера российских войск, председателя
 
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