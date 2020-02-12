«Дело Втюрина» будет рассматриваться в открытом судебном заседании

Источник материала: Ежедневник





Процесс по «делу Втюрина» с 16 знаковыми обвиняемыми будет открытым. Такое решение принято Верховным суд по результатам предварительного судебного заседания.

Напомним, что в качестве обвиняе5мыхз по делу проходят бывший генеральный директору РУП «Белтелекома» Сергей Сиводедов, председатель правления «Белорусского межбанковского расчетного центра» Феликс Касперович, должностные лица Нацбанка и ряд российских бизнесменов.

12 обвиняемых в настоящее время находятся под стражей, к четырем применена мера, не связанная с лишением свободы - все они заключили внесудебное соглашение со следствием, высказав намерение сотрудничать по всем вопросам. На сотрудничество со следствием пошел и бывший заместитель госсекретаря Совбеза и бывший руководитель Службы безопасности президента Андрей Втюрин.

Интересно, что во время предварительного судебного заседания адвокат Андрея Втюрина попросил суд рассмотреть дело в закрытом судебном заседании, мотивируя это тем, что в деле имеются секретные сведения, относящиеся к службе Втюрина в Совбезе.

Само собой, никаких секретных сведений в деле нет и быть не может. В Белорусской судебной системе закрытое судебное заседание оставляет возможность для того, чтобы пойти на соглашение с властями. В то время как открытое судебное заседание означает, что процесс будет показательным, что автоматически означает жесткое наказание для ключевых фигур. Это в первую очередь сам Андрей Втюрин, а также Сергей Сивоедов, Феликс Касперович, замначальника Главного управления информационных технологий Нацбанка Андрей Подгорный и другие чиновники.

После довольно продолжительного совещания Верховный суд решил, что дело все же будет рассматриваться в открытом судебном заседании. Суд оставил без изменений меру пресечения в виде заключения под страже в отношении ключевых лиц, то есть тех самых чиновников и руководителей госпредприятий, процесс над которым будет показательным. При этом, понимая, что процесс будет долгим, Верховный суд решил привлечь к делу дополнительного судью и дополнительного народного заседателя. Рассмотрение дела оп существу начнется 10 марта в здании Московского суда Минска.