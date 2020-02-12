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Папа Франциск проигнорировал предложения по ослаблению целибата священников
Источник материала: Партизан
Целибат в Католической церкви был введен на рубеже VI-VII веков.
Папа Римский Франциск по итогам синода относительно региона Амазонии не одобрил предложений епископов касательно ослабления целибата (запрета жениться) для местных священнослужителей.
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Также Франциск выступил против преступной деятельности международных концернов в регионе Амазонки, которые творят несправедливость в отношении окружающей среды и коренных народов региона.
Целибат в Католической церкви был введено во времена Папы Григория Великого (590-604 гг.). Целесообразность его сохранения в современности является предметом активных дискуссий.
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Целибат в Католической церкви был введен на рубеже VI-VII веков.
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