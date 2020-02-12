Случчанка в соцсети выманила крупную сумму у жителя Островца

Источник материала: Слуцк Город





Сыщики Слуцкого РОВД по подозрению в мошенничестве задержали 26-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, девушка под различными предлогами выманила у 33-летнего мужчины из Островца около 5 тысяч рублей, об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси.

Известно, что 2018 году девушка освободилась из колонии, отбыв наказание за аналогичное мошенничество, а спустя несколько месяцев снова взялась за старое. Под вымышленными данными она регистрировалась на сайтах знакомств, где и познакомилась с потерпевшим.

— Во время общения подозреваемая старалась показать себя презентабельным человеком - рассказывала, что является представителем успешной коммерческой структуры и неплохо зарабатывает. Эта информация подкупила собеседника, как и красивые фотографии наряду со статусом «разведена». Вскоре девушка воспользовалась завоеванным доверием и обманула своего поклонника, — рассказали в Слуцком РОВД.

В частности, виртуальная дива начала клянчить реальные деньги под выдуманными предлогами. Решить вопрос с налоговой, организовать похороны, пополнить баланс телефона, оплатить счета, заправить или починить автомобиль. За все требовалось срочно платить, а денег не было.

Отзывчивый поклонник соглашался помочь и зачислял на карту просительницы различные суммы – от десяти рублей до нескольких сотен. Разумеется, в качестве займа. Один из последних переводов предназначался якобы для поездки девушки в Россию, откуда она должна была привезти деньги и рассчитаться с долгом. Однако этого не произошло.

В итоге обманутый ухажер сам приехал в Слуцк и написал заявление в милицию. Во время проверки сыщики установили потери, которые понес мужчина во время полугодового общения с подозреваемой. После задержания она призналась, что все деньги потратила на развлечения.

Сейчас фигурантка водворена в ИВС. Следователями дана правовая оценка ее действиям, возбуждено уголовное дело. По информации оперативников, потерпевших от действий задержанной может быть больше, устанавливаются их личности.



Slutsk-Gorod.by

Фото: iAmMrRob, pixabay.com