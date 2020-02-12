«А говорили, что будут поднимать престиж сферы». Учителя - про свои зарплаты по новой схеме

Источник материала: Tut.by

Многие работники бюджетных организаций уже получили расчетники за январь. Некоторых суммы в них, мягко говоря, расстроили. Бюджетники из разных уголков страны говорят, что получили в январе на 80−300 рублей меньше, чем в ноябре и декабре прошлого года. Особенно много таких жалоб от учителей. В Министерстве по труду и социальной защите напоминают, что для корректного сравнения зарплат из декабрьской нужно исключить некоторые выплаты, к примеру, премии из фонда экономии. FINANCE.TUT.BY сравнил суммы в расчетниках работников образования и узнал, как у них отличаются декабрьские и январские заработки.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY Фото и фото обложки носит иллюстративный характер

«По школе у педагогов зарплаты снизились на 100−300 рублей»

Зарплаты работникам бюджетных организаций, напомним, с 1 января этого года считают по новой системе. Среди основных новшеств — тарифную ставку первого разряда заменили на базовую ставку, которая сейчас составляет 185 рублей. Однако в каждой из сфер — образовании, здравоохранении спорте и других, по-прежнему будут свои особенности расчета зарплат.

Несмотря на то, что власти начали рассказывать про новую систему расчета и как она будет действовать задолго до ее введения, у бюджетников до сих пор остались вопросы. Главный — почему суммы в расчетниках за декабрь и предыдущие месяцы прошлого года значительно больше той, что в январских. Больше всего сообщений о снижении выплат поступает от учителей и других работников образования.

— Везде пишут, что зарплата педагогов не должна быть меньше декабрьской. Но сравнивают декабрьскую и январскую по какой-то странной системе: берут «голую» зарплату за декабрь — без надбавок и премий, а сравнивают c суммой за январь, в которую уже входят надбавки. Ощущение, что нас официально надули, — говорит учитель одной из столичных школ. — В частности, нас (учителей школы, где она работает. — Прим. авт.) на 80 — 200 рублей.

Уменьшение сумм в расчетниках коснулось ни какого-то конкретного региона, а, судя по географии населенных пунктов, откуда приходят сообщения об этом, такие случаи есть во многих населенных пунктах страны.

— Я работаю учителем в одной из школ Мозыря. Все учителя нашей школы, да и других — узнавала, получив расчетники, не досчитались денег. Ставки у нас упали. В декабре ставка учителя высшей категории была 400 рублей, а сейчас - 331. Все доплаты пляшут от нее. Получается, что мы мало того, что здесь 70 рублей потеряли, так еще и премии с надбавками снизились. По школе у педагогов зарплаты снизились на 100−300 рублей. Кто с этим разбираться будет? Кто защитит учителей? Мы и так далеко не самые высокооплачиваемые работники. Указ принят, учителя в полном отчаянии. Вот такую прозрачность и простоту подсчетов сделали.

Несмотря на то, что власти дали поручение руководителям всех бюджетных организаций досконально разъяснить всем работникам, как им начислили январскую зарплату, ответить на все вопросы, по словам учителей, собрания с разъяснениями провели не везде. Некоторые педагоги до сих пор не понимают, как же им теперь будут считать зарплаты.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Преподаватель одного из вузов, который «уже сходил в бухгалтерию, и в отдел кадров, однако все равно не может понять, как зарплата останется на прежнем уровне, если оклад сильно снизился».

— Никакого общего собрания у нас в университете не было, никто ничего не объяснял. Каждый работник ходит со своим расчетным листком и спрашивает, почему у него получилась сумма меньше, чем в январе. Но этого, похоже, никто не знает. Нам выдали дополнительное соглашение к контракту, в которых оклады указаны ниже, чем были. В отделе кадров заявляют, что никто не обещал увеличить оклад. Чиновники говорили, что зарплаты не должны упасть. Но я точно помню, что власти говорили, что постоянная часть будет выше, чем переменная. Постоянная — это ведь оклад? А переменная — стимулирующие и компенсирующие выплаты? Так ведь? Или я совсем ничего не понимаю. Если меня лишат части премии и надбавок, плюс меньший оклад, значит я буду получать меньше. Где же обещанное повышение зарплат бюджетникам или хотя бы тот же уровень? — задается вопросом преподаватель.

Он говорит, что в январе "зарплаты им дотянули до уровня прошлогодних за счет доплат и премий".

— Но что будет дальше? Сейчас понятно, была команда «чтоб не ниже». Но наступит февраль, март. Будут ли и дальше наши заработки на таком уровне, — беспокоится преподаватель.

«Я сравниваю суммы на карточке, сравниваю количество того, что я могу купить на свою зарплату»

То, что некоторые работники образования в январе получили зарплаты значительно ниже, чем в ноябре и декабре прошлого года, подтверждают и присланные ими расчетники.

К примеру, у учителя высшей квалификационной категории и 32-летним педагогическим стажем суммы в расчетниках за ноябрь, декабрь 2019 года тоже заметно отличаются в большую сторону от той, что была начислена в январе. В ноябре за 25 дней учителю начислили 1 351,28 рубля, в декабре за 25 дней — 1 470,99 рубля, а в январе — 1 176,46 рубля. Правда, в январе на один день он отработал меньше. Это значит, что разница в суммах с ноябрем составила 174,82 рубля, а с декабрем — 294,53 рубля.

В расчетниках учителя математики средней школы одного из агрогородков Беларуси суммы за ноябрь, декабрь и январь тоже отличаются, и разница там заметная. В ноябре за 23 дня ему начислили 1 002,71 рубля, в декабре за 24 — 1 016,06, а в январе за 23 — 872,74. То есть разница в суммах между двумя месяцами прошлого года и январем этого — больше 140 рублей.

— Извините, конечно, но какая мне разница, как и что считают власти, если в прошлом году у меня каждый месяц была зарплата 1000 рублей (плюс минус 20−30 рублей), а теперь больше чем на 100 рублей меньше? — интересуется еще один учитель, суммы в расчетниках которого отличаются на 120−130 рублей. — Я сравниваю суммы на карточке, сравниваю количество того, что я могу купить на свою зарплату. А год говорили, что будут поднимать престиж сферы образования, работы в ней. Видимо, уже подняли, нужно опустить.

Власти проверили некоторые расчетники. Нашли ли ошибки?

В Минтруда напомнили, что при сравнении заработных плат из декабрьской нужно вычесть некоторые выплаты, к примеру, премии. Министр труда Ирина Костевич ранее поясняла , что «учреждения в январе не производят выплаты за счет экономии по оплате труда и внебюджетных источников». В то время как в декабре и в остальные месяцы такие выплаты есть. Это никак не связано с переходом на новую систему. Еще одна особенность декабрьской зарплаты — во многих организациях при наличии достаточного фонда оплаты труда на конец года к праздникам премию за декабрь выдают в последних числах декабря. То есть работник в один месяц получает две премии и за ноябрь, и за декабрь.

Чтобы еще раз напомнить, как нужно сравнивать зарплаты, а заодно и проверить правильность начислений, в Министерстве труда пересчитали начисления учителя, который прислал свои расчетниии в нашу редакцию. Специалисты пришли к выводу, что зарплата за январь ему была начислена верно.









— Для сопоставимого сравнения с заработной платой за январь 2020 года из заработной платы за декабрь 2019, которая была 906,7 рубля, необходимо вычесть: премию за ноябрь из фонда экономии — 33,54 рубля, премию за ноябрь минимальный уровень — 81,45 рубля, премию за декабрь из фонда экономии — 43,12 рубля и материальную помощь за декабрь — 24,10 рубля, — перечисляют специалисты министерства. — Итого «чистая» заработная плата за декабрь 2019 года составляет 724,49 рубля. Начисленная заработная плата за январь 2020 года составила 729,85 рубля, то есть падение не допущено.

В некоторых школах, как рассказывали в Минтруда ранее, были допущены ошибки при начислении зарплаты.

— Выяснилось, что отдельным работникам четырех школ централизованной бухгалтерией отдела образования Октябрьского района города Гродно была неверно начислена заработная плата. В частности, не учтена одна из стимулирующих выплат, что в итоге и привело к уменьшению начисленной заработной платы по причине ошибки, допущенной бухгалтером. Проблема оперативно решена, и люди получат соответствующую доплату 6 февраля, — прокомментировали в Минтруда.

Ошибки были найдены в начислениях учителям и других школ. Эти работники сообщили, что им сделали перерасчет.