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Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью
Источник материала: Партизан
Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью, сообщил в Москве министр энергетики страны Нурлан Ногаев. Он подтвердил, что от нашей страны было предложение по поставкам нефти. Также министр подчеркнул, что Казахстан работает над соглашениями с другими странами ЕАЭС.
Как сообщает
Недавно Казахстан посетила делегация «Белнефтехима». После ее визита сообщалось, что переговоры будут продолжены.
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Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью, сообщил в Москве министр энергетики страны Нурлан Ногаев. Он подтвердил, что от нашей страны было...
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