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Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью

12.02.2020 18:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью, сообщил в Москве министр энергетики страны Нурлан Ногаев. Он подтвердил, что от нашей страны было предложение по поставкам нефти. Также министр подчеркнул, что Казахстан работает над соглашениями с другими странами ЕАЭС.

Как сообщает ТАСС, по словам Ногаева, соглашение закрепляет механизм поставки, а сама она является коммерческой сделкой. Договариваться в этом случае надо на уровне ресурсодержателей. Они должны сами принять решение, насколько им выгодна сделка.

Недавно Казахстан посетила делегация «Белнефтехима». После ее визита сообщалось, что переговоры будут продолжены.

 
 
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Казахстан прорабатывает нефтяное соглашение с Беларусью, сообщил в Москве министр энергетики страны Нурлан Ногаев. Он подтвердил, что от нашей страны было...
 
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