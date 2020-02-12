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«Слуцкий лесхоз» подвёл итоги работы за 2019 год
12.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В ГЛХУ «Слуцкий лесхоз» подведены итоги работы предприятия за прошедший 2019 год. Об этом
В результате напряженной работы коллективом работников лесхоза выполнены основные прогнозные социально-экономические показатели развития, установленные лесхозу на 2019 год, говорится в сообщении.
Так предприятием обеспечено выполнение лесовосстановительных работ 171,5% к доведенному заданию, лесные культуры созданные селекционным посадочным материалом выполнены на 194,5% к установленному заданию, поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства выполнены на 133,4%, выручка от реализации продукции, работ, услуг выполнена на 113,6%, заготовка древесины по всем видам рубок обеспечена на 123,3%, в т.ч. с использованием многооперационной лесозаготовительной техники на 114,0%, реализация древесины в заготовленном виде обеспечена на 127,9% к доведенному заданию, объем экспортной лесопродукции составил 102,1% к заданию.
Выполнению установленных лесхозу плановых показателей позволило лесхозу обеспечить рост среднемесячной заработной платы работников лесхоза 105,7% к доведенному заданию.
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В результате напряженной работы коллективом работников лесхоза выполнены основные прогнозные социально-экономические показатели развития, установленные...
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