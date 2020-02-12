Почему все корейское внезапно стало таким популярным? Разбираемся на примере «Паразитов»

Источник материала: Tut.by

Заметили, что все вокруг только и обсуждают, что корейскую музыку, косметику, а в последнее время и кино? Триумф «Паразитов» на «Оскаре» заставил и нас обратить на это внимание. Вместе со специалисткой по рекламе Юлией Ляшкевич AFISHA.TUT.BY попыталась разобраться, почему все корейское внезапно стало так хорошо продаваться, а киновед Игорь Сукманов поделился мыслями, действительно ли корейское кино — это новый тренд.



Режиссер «Паразитов» Пон Джун-Хо. Фото: Reuters

Мы попросили известного рекламиста Юлию Ляшкевич объяснить феномен культуры Южной Кореи. Юлия рассказывает, что однажды наткнулась на форум, где многие советовали корейскую косметику. При этом рекламы этих продуктов на нашем рынке не было от слова «совсем», активно продвигались другие бренды. Ей стало интересно, как так вышло, и она стала изучать этот вопрос.

— Действительно ли корейской культуры стало больше в мировом контексте? Да, это, безусловно, так. Мы видим, что такие группы, как BTS , лидируют в мировых чартах, очень много продается корейских товаров, косметики.

Юлия объясняет, с чего вообще началась так называемая корейская волна. В 1997—1998 годах разразился большой азиатский финансовый кризис. Именно в то время Южная Корея приняла программу, в которой говорилось: «Наши культурные ценности и наш имидж тоже могут продавать. И в зависимости от пожеланий рынка наш маркетинг должен меняться».



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Seunghoon Jeong/Hypebeast Kr

— Нужно сказать, что культура, поп-культура, государство и бизнес очень сильно взаимосвязаны. В корейских сериалах рекламируются местные бренды, в то же время все культурные мероприятия активно продвигаются на государственном уровне. Условно говоря, если вы захотите устроить в Бобруйске фестиваль k-pop культуры, корейское посольство в Беларуси вас поддержит и сделает все для того, чтобы помочь.

При этом Юлия считает, что успех «Паразитов» на «Оскаре» — это другая история, не имеющая отношения к распространению корейской культуры в мире.

— Когда мы говорим о «Паразитах», то речь идет о хорошем авторском корейском кино, оно появилось не за один день, а развивалось на протяжении многих лет. Можно сказать, что корейцы вообще сильно поддерживают свою культуру вне зависимости от того, это поп-культура или независимый, почти андеграундный кинематограф.

Рекламист говорит, что когда «Паразиты» победили на Каннском кинофестивале, на родине они моментально стали лидерами проката, а режиссера Пона Джун-Хо, который привез «Золотую пальмовую ветвь», встречали в аэропорту толпы людей. Это было сродни национальному празднику.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

— Достаточно сложно такое представить у нас. Когда «Хрусталь» или другой белорусский фильм берет какую-нибудь награду, все вроде бы радуются, но это нельзя назвать событием, которое касается всех.

Юлия подробно останавливается на массовом корейском кинематографе, так называемых дорамах (сериалах) и на k-pop-музыке — самых важных на данный момент элементах корейской культуры, которые популярны в мире.

— Корейцы поняли: нужно передвинуть фокус с продаж альбомов, на которых были зациклены западные артисты, на количество просмотров в YouTube. K-pop-группы изначально создаются как маркетинговый продукт. В коллективе обязательно есть самый красивый мальчик, который будет продавать косметику, есть спортивный парень, который будет продавать спорттовары, а есть, собственно, человек, который поет. Все предусмотрено, и есть разные типажи, которые работают на разную аудиторию. Более того, у них огромное внимание уделяется хореографии, плюс они очень много работают с поклонниками, потому что именно работа с фан-клубами и рекламой — основной источник заработка, не концерты.

Специалист по рекламе отмечает, что на корейском рынке очень сильна объективация мужского тела, потому что и k-pop, и дорамы рассчитаны в основном на женщин старше 40 лет, домохозяек, у многих из которых есть дети и внуки. При этом корейские дорамы, в отличие от китайских, редко снимаются целиком, их доснимают по ходу трансляции. И так получается, что, если у сериала высокий рейтинг, туда приходит еще больше рекламодателей, поэтому последние серии вызывают возмущение зрителей из-за огромного количества рекламы.

— Но нужно отметить специфику: в отличие от «Паразитов», дорамы и k-pop — это не нечто самобытное. Это совершенно вторичное искусство. В одном исследовании говорилось: «Если вы думаете, что корейцы хотят повторить голливудское кино, вы неправы. Они хотят повторить его успех».

Почему же перечисленное выше пришлось по вкусу не только самим корейцам, но и жителям других стран? Юлия объясняет это тем, что в дорамах у корейцев очень понятные сюжеты, зачастую романтические. В k-pop — незамысловатые мелодии и красивая молодежь. Плюс ко всему корейцы в своей массовой культуре доносят правильные ценности о том, что нужно поддерживать и уважать друг друга.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Seunghoon Jeong/Hypebeast Kr

При этом прогнозов, будет ли дальше корейская культура активно проникать в мировой контекст, Юлия не делает. Наоборот, говорит, она очень удивлена тому, что популярной корейская культура становится у нас только сейчас — это могло произойти гораздо раньше.

— Посмотрела ленту в соцсетях и увидела, что «Паразиты» сильно подняли интерес ко всему корейскому. Arzamas выпустил словарь основных понятий в корейской культуре, модные журналы от мейнстримовых до альтернативных запустили фотосессии с корейскими моделями и модельерами, и так далее. Так вот. Можно не сомневаться, что Южная Корея не упустит такой возможности для маркетингового продвижения себя как с культурной точки зрения, так и с точки зрения продажи товаров и развития туризма.

«Корейское кино в тренде еще с конца 90-х годов»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com

О том, стал ли корейский кинематограф сейчас популярнее, чем когда-либо, мы спросили у Игоря Сукманова, киноведа и программного директора «Лістапада».

— Корейское кино в тренде еще с конца 90-х годов — именно тогда случился всплеск интереса к кинематографии, которая до этого была малоизвестна. Как раз в этот период жанровое корейское кино стало открыто миру, — считает он.

Игорь вспоминает, что тогда же, еще в эпоху видеокассет, российско-шведский дистрибьютор артхаусных фильмов «Кино без границ» выпустил огромную коллекцию южнокорейских фильмов, таких как «Атакуй заправки!» и «Объединенная зона безопасности». Да и все крупные кинофестивали, в первую очередь Каннский, начали относиться к корейской кинематографии с пиететом. Триумф «Олдбоя» — отличное тому доказательство. В общем-то, это тот фильм, который в результате прописался и в истории корейского кино, и в мировом контексте. Американцы сделали ремейк «Олдбоя», что уже намекало: Голливуд к этой кинематографии тоже присматривался.



Кадр из фильма «Олдбой»

— И мы этим переболели, — продолжает Сукманов. — В начале нулевых все активно обсуждали «Остров» Ким Ки Дука, у нас вообще был культ этого режиссера. Практически все его картины активно показывались в рамках знаменитого «Киноформата 4×4» (проект для любителей авторского кино, который существовал в Минске с 2002 по 2008 годы. — Прим. ред.). Потом наступил кризис, связанный опять же с фигурой того же Ким Ки Дука: его фильмы перестали получать горячую реакцию со стороны критиков, потом и зрители к нему подостыли. Поэтому количество закупок корейского кино стало ограниченным. Или, во всяком случае, сохранился небольшой круг почитателей такого экстремального кинематографа.

Так, с середины 2000-х и по наше время мода на азиатское направление практически сошла на нет. При этом, отмечает Игорь, не проходило и года, когда какой-нибудь корейский фильм не демонстрировался бы в ночных показах Каннского фестиваля.



Кадр из фильма «Служанка»

— Конечно, были отдельные всплески: «Служанка» , допустим, стала событием. Или вот «Пылающий» в прошлом году собрал хорошую кассу. Но для нас корейское кино все равно остается довольно экзотическим продуктом, мы знаем, что и Голливуд долго к нему присматривался: редки случаи, когда южнокорейские блокбастеры становились хитами или широко демонстрировались в американском прокате. «Паразиты», конечно, эту ситуацию немного трансформировали, и сейчас в связи с его триумфом в Каннах, а потом и на «Оскаре», складывается впечатление, что корейский кинематограф самый популярный и самый значимый.

Но надо взять паузу, говорит Игорь, и посмотреть, как события будут развиваться дальше. В принципе, те же «Паразиты» сложно назвать каким-то новаторским для корейской киноиндустрии фильмом.

— Он очень крепко сделан и здорово работает просто потому, что использует расхожие рельсы. Модель, по которой он создан, хорошо и давно просчитана. Просто сейчас, что называется, фрукт созрел, отсюда и такой горячий результат. Является ли это зарождением тенденции или это уже кульминационная точка — покажет время, — заключает Игорь, — объясняет киновед.



Кадр из фильма «Паразиты»

К слову, с марта в столичном кинотеатре «Пионер» будут проходить киноуикенды, посвященные именно корейскому кино. Помимо хитов «Олдбой», «Пылающий» и «Поезд в Пусан», а также картин Ким Ки Дука, в рамках проекта покажут авторскую черно-белую версию «Паразитов», которую режиссер фильма Пон Джун-Хо считает более фактурной и удачной. Кроме этого, вы сможете посмотреть и ранние работы Пона, которые никогда не демонстрировались в Беларуси на большом экране. А еще у минчан появится возможность увидеть лучший, по словам Игоря, фильм Джун-Хо — «Воспоминания об убийстве», которому «Паразиты» сильно уступают по части оригинальности и свежести. После просмотра можно будет остаться на дискуссию и проанализировать феномен корейского кино вместе с экспертами.

Кстати, «Паразиты» все еще идут в минском прокате.

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