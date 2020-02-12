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Нацбанк объяснил снижение ставки рефинансирования: низкая инфляция

12.02.2020 17:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

На брифинге. Фото: Myfin.by

Павел Каллаур на вопрос об оптимальном, по его мнению, целевом показателе по уровню инфляции в Беларуси в ближайшие годы, ответил, что постепенно, учитывая структурные проблемы, нужно двигаться к более низкой цели по инфляции. И он считает, что в среднесрочном периоде оптимальной может быть цель в диапазоне от 4% до 5%.

«В ближайшем будущем это может быть цель в 4%, промежуточная цель может быть в 4,5%, - сказал Павел Каллаур. – Как мне представляется, диапазон между 4% и 5% - это тот диапазон на ближайшие пять лет, который соответствует состоянию нашей экономики».

В отношении возможного снижения ставки рефинансирования в дальнейшем, глава Нацбанка уверен, что, «потенциал для снижения присутствует и его можно было бы постепенно реализовывать».


На брифинге. Фото: Myfin.by

Об инфляции

В целом в части динамики инфляции в 2020 году видение ситуации не изменилось по сравнению с ноябрьским прогнозом, сказал глава Нацбанка.

На протяжении 2020 года инфляция будет находиться в пределах установленного целевого ориентира 5%, считают в Национальном банке.

В прогнозе учтен запланированный рост регулируемых цен и тарифов, который будет опережать увеличение общего уровня цен.

«При этом фундаментальные факторы, обусловленные состоянием национальной экономики и мерами макроэкономической политики, сформировали основу для обеспечения умеренного характера инфляционных процессов», - отметил глава Нацбанка.

«По итогам 2019 года прирост потребительских цен составил 4,7% при целевом параметре 5%. Это несколько ниже, чем мы оценивали. В свою очередь, базовая инфляция замедлилась до 3,5% и сохранится вблизи этого уровня на протяжении 2020 года», - сообщил Павел Каллаур.

По его словам, влияние фундаментальных внешних и внутренних факторов будет способствовать достижению целевого параметра по инфляции и в среднесрочном периоде.

О внешних факторах

Первое. Внешние условия останутся благоприятными для динамики цен в Беларуси.

«Позитивным фактором для нас является замедление в 2019 году инфляции в России и низкий рост цен в странах Европейского союза. На протяжении 2020 года инфляция в этих странах, несмотря на ее постепенное ускорение, будет оставаться ниже целевых ориентиров», - отметил председатель правления Нацбанка.

По его словам, на этом фоне ожидается поддержание нейтрального характера монетарной политики Банка России. Продолжение мягкой политики Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США предполагает сохранение низких процентных ставок в развитых странах. В этих условиях не просматривается усиление рисков оттока капитала из развивающихся стран и, соответственно, давление на их валюты, прежде всего на российский рубль.

В совокупности внешние факторы по-прежнему будут оказывать сдерживающее влияние на рост цен в Беларуси на импортируемые товары, считает глава Нацбанка.


фото: Myfin.by

Внутренние факторы. Инфляция не ускорится

Второе. Со стороны внутренней экономики также не ожидается проинфляционного давления.

«Экономическая активность по-прежнему не будет оказывать на цены понижающего или повышающего влияния. Прогнозируется сохранение умеренного потребительского спроса. Этому будет способствовать сбалансированный рост заработных плат на фоне замедления потребительского кредитования», - сказал Павел Каллаур.

Он отметил, что бюджетные операции в предыдущие годы оказывали сдерживающее влияние на рост цен. В 2020 году это влияние снизится. Увеличение расходов, в том числе связанное с сохранением социальной направленности бюджета, будет происходить на фоне уменьшения валютных поступлений. В результате фискальная политика приобретет нейтральный характер и не будет приводить к ускорению инфляционных процессов.

Регулятор прогнозирует, что в среднесрочном периоде курс национальной валюты будет находиться вблизи равновесия.


На брифинге. Фото: Myfin.by

О рисках

При принятии решения правление Национального банка также учитывало риски и неопределенности, которые могут сформировать инфляционное давление.

В ближайшей перспективе их источники в основном формируются во внешнем секторе. Это неопределенность и волатильность ситуации на финансовых рынках и в мировой экономике в целом, в том числе в связи с происходящими событиями в Китае.

Что касается рисков во внутренней экономике, то в основном они имеют долгосрочный характер, считают в Нацбанке.

«Это, прежде всего, инфляционные ожидания. По результатам наших опросов замедление инфляции способствует их снижению. В условиях обеспечения ценовой стабильности со стороны ожиданий не прогнозируется значимого дополнительного проинфляционного влияния. Вместе с тем их повышенный уровень и чувствительность к изменению цен на отдельные группы товаров остаются фактором риска», - отметил Павел Каллаур.

Существует также вероятность возникновения необходимости более интенсивного повышения регулируемых цен и тарифов.

В целом недостаточная эффективность реального сектора формирует структурные ограничения для устойчивого снижения инфляции в среднесрочном периоде.

«Учитывая совокупность всех перечисленных выше факторов, правление Национального банка приняло решение о снижении ставки рефинансирования. Данное решение будет способствовать сохранению нейтрального характера монетарной политики. Это позволит поддерживать инфляцию вблизи целевого ориентира в 2020 году для обеспечения ценовой и макроэкономической стабильности в среднесрочной перспективе», - подытожил глава Национального банка.

Павел Каллаур добавил, что в последующем при принятии решений по денежно-кредитной политике правление Национального банка по-прежнему будет исходить из необходимости достижения установленной цели по инфляции, опираясь на всесторонний анализ внешних и внутренних условий, а также изменение баланса инфляционных рисков.

Фото: Елена Зенкевич
Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Председатель правления Нацбанка Беларуси Павел Каллаур на брифинге 12 февраля рассказал журналистам, почему было принято решение снизить ставку рефинансирования...
 
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