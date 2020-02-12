|
Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Действительно, в ЗАГСах в этот день традиционно аншлаг. А этот год и вовсе богат на красивые даты, которые подходят для свадебного торжества. Так что наши ЗАГСы открывают свои двери для молодоженов даже в официальный выходной.
Есть ли подходящий возраст для брака, все ли решают цифры в сердечных делах и как креативно белорусы подходят к свадьбе. Об этом и не только мы поговорим с начальником управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ириной Целиковец.
Тенденция наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак
Ольга Коршун, СТВ:
Что касается вопроса про День влюбленных, то на сегодня только органами ЗАГС Минска принято 165 заявлений и которые будут рассматривать и которые будут регистрировать свой брак в День влюбленных 14 февраля.
Ольга Коршун:
Ирина Целиковец:
Регистрируется прекращение брака при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов
Ольга Коршун:
Ирина Целиковец:
«Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров»
Ирина Целиковец:
На наш взгляд, когда добровольно урегулированы брачным договором имущественные/неимущественные вопросы, вопросы, связанные с воспитанием детей, связанные с воспитанием детей в будущем – это направлено на цивилизованное разрешение споров в дальнейшем, укрепление семьи и нормальных партнерских отношений супругов.
«Намного чаще возникают просьбы у граждан проводить церемонию на белорусской мове»
Ольга Коршун:
Ирина Целиковец:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст
Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)