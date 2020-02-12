ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст

12.02.2020 19:50 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Действительно, в ЗАГСах в этот день традиционно аншлаг. А этот год и вовсе богат на красивые даты, которые подходят для свадебного торжества. Так что наши ЗАГСы открывают свои двери для молодоженов даже в официальный выходной.

Есть ли подходящий возраст для брака, все ли решают цифры в сердечных делах и как креативно белорусы подходят к свадьбе. Об этом и не только мы поговорим с начальником управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Ириной Целиковец.

Тенденция наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак   

Ольга Коршун, СТВ:
Скоро в мире будут отмечать День всех влюбленных. У нас этот праздник очень популярен среди молодежи. Насколько охотно молодежь сегодня вступает в брак?   

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст


Ирина Целиковец, начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Беларуси:
Если говорить о статистике, то в 2019 году органами ЗАГСа Беларуси зарегистрировано по стране более 62 тысяч браков. Из них 60 % проведены в торжественной обстановке. Тенденция в последнее время наблюдается к увеличению среднего возраста лиц, которые желают вступить в брак.

По статистике для мужчин – это 30-31 год, для женщин – это 28 лет.

Что касается вопроса про День влюбленных, то на сегодня только органами ЗАГС Минска принято 165 заявлений и которые будут рассматривать и которые будут регистрировать свой брак в День влюбленных 14 февраля.

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст

Ольга Коршун:
Этот год богат на красивые даты, когда все хотят зарегистрировать брак. Например, скоро у нас 20.02.2020. В этот день будет какой-то аншлаг в ЗАГСе?

Ирина Целиковец:
На дату 20.02.2020 только органы ЗАГС приняли документы у 122 пар, они желают заключить брак в этот день.

Регистрируется прекращение брака при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст

Ольга Коршун:
Нельзя не коснуться и темы разводов. Какова статистика в этом вопросе? На ваш взгляд, что является основной причиной расторжения браков?

Ирина Целиковец:
Если говорить о статистике по расторжению брака в органах ЗАГСа. А органах ЗАГСа регистрируется прекращение брака лишь при соблюдении 3-х условий: когда нет споров об имуществе, нет общих несовершеннолетних детей и есть взаимное согласие супругов. К сожалению, статистика говорит, что эта цифра все время на одном уровне. По данным 2019 года, расторжений брака было более 9 тысяч, такая же статистика была в 2018 году, на этом же уровне. Сотрудники органов ЗАГСа прилагают максимум усилий, когда предоставляется срок для примирения, они направляют людей к психологу, к медиатору для того, чтобы семья крепла.   

Что касается мотивов, по которым расторгают брак, это выросли дети или вообще нет детей, супружеская неверность и другие жизненные обстоятельства.

«Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров»

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст


Ольга Коршун:
Востребованы ли сегодня у молодоженов брачные договоры?

Ирина Целиковец:
Ежегодно увеличивается рост заключения брачных договоров. Например, по итогам 2019 года брачных договоров было более 4 тысяч, по итогам 2018 — более 3 тысяч. Идет заметное увеличение и востребованность у супругов либо у людей, которые намереваются вступить в брак. Что касается столицы, то более 40 % удостоверяются брачным договором. 10 % брачных договоров заключаются в Брестской Витебской областях.   

Во сколько белорусы вступают в брак и почему все чаще заключают брачные договоры? Рассказывает Минюст

На наш взгляд, когда добровольно урегулированы брачным договором имущественные/неимущественные вопросы, вопросы, связанные с воспитанием детей, связанные с воспитанием детей в будущем – это направлено на цивилизованное разрешение споров в дальнейшем, укрепление семьи и нормальных партнерских отношений супругов.

«Намного чаще возникают просьбы у граждан проводить церемонию на белорусской мове»

Ольга Коршун:
Сегодня есть возможность проводить свадьбы в различных форматах. Какие самые необычные свадебные церемонии проводятся у нас?

Ирина Целиковец:
Кто-то желает прийти в ЗАГС в джинсах, кто-то желает прийти в платье королевы, кто-то пришел в костюме единорога. В Минске 31 декабря 2019 года был креативный подход: супруги выбрали костюм Деда Мороза и Снегурочки и зарегистрировали свой брак. Проводятся свадьбы и в традиционном стиле белорусского вяселля – ручник, зерно. И намного чаще возникают просьбы у граждан проводить церемонию на белорусской мове.   

Люди в материале: Ольга Коршун, Ирина Целиковец
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Приближается День всех влюбленных, и многие пары стремятся именно 14 февраля связать себя узами брака, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Шахтер» второй турецкий сбор начал с победы над тульским «Арсеналом»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика