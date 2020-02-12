ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российский эксперт: Лукашенко решил не повторять венесуэльских экспериментов

12.02.2020 19:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Хотя Беларуси не удалось добиться от России уступок по нефти и газу, условия для нее оказались выгодными.

Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в интервью изданию «Экономика сегодня».

По его словам, в условиях, когда «Минск сознательно тормозит интеграционные процессы, не форсирует создание общих экономических институтов – стимулов для значительных преференций не просматривается».

Читайте также: Больше всего в Беларуси подорожали огурцы, виноград и помидоры
И хотя Беларусь будет получать нефть на коммерческих условиях и ее цена для Беларуси вырастет в сравнении с 2019 годом, российская нефть остается выгоднее для белорусских покупателей, чем любые аналоги, заявил эксперт. По его мнению, баррель из РФ для Минска будет примерно на 10 долларов дешевле, чем из Азербайджана, Норвегии и ряда других стран региона.

Станислав Митрахович напомнил, что десять лет назад Александр Лукашенко опробовал схему покупки нефти в Венесуэле, но тогда он «переплатил за партию порядка миллиарда долларов – именно столько он мог сэкономить, если бы по действующим договоренностям купил сырье у России».

«В этот раз он решил подобных экспериментов не повторять», — отметил российский эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хотя Беларуси не удалось добиться от России уступок по нефти и газу, условия для нее оказались выгодными.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алесь Круткин получил новые 15 суток ареста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика