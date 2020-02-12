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Алесь Круткин получил новые 15 суток ареста

12.02.2020 19:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

До этого активист «Европейской Беларуси» уже отбывал 15-суточный арест.

Суд Октябрьского района Витебска осудил активистов "Европейской Беларуси" Наталью Спиридонову и Алеся Круткина за расклейку листовок на административных зданиях города по статье 23.34 КоАП. Наталья Спиридонова получила 30 базовых величин штрафа (810 рублей), а Александр Круткин - 15 суток ареста. До этого активист отбывал 15-суточный арест за участие в декабрьской акции протеста против интеграции, передает spring96.org.

Напомним, 27 января активистов "Европейской Беларуси" Наталью Спиридонова и Алеся Круткина задержали и доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, где обвинили в расклеивании листовок "Калгаснай дыктатуры — баста!". На активистов составили протоколы по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы на следующий день их судить. Тогда Алесь Круткин был отправлен в ИВС, а Наталью Спиридонова освободили под подписку. Но тут же активистку увезли в другое, Первомайское РОВД, где на нее был составлен второй протокол по статье 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). В результате все административные дела переквалифицировали на ст. 23.34 КоАП (нарушение законодательства о массовых мероприятиях).

Еще одно дело за расклейку листовок против активистов начали рассматриваь сегодня в суде Первомайского района Витебска. Решение будет оглашено 13 февраля.

 
Теги: Витебск
 
 
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До этого активист «Европейской Беларуси» уже отбывал 15-суточный арест.
 
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