Алесь Круткин получил новые 15 суток ареста

spring96.org . Суд Октябрьского района Витебска осудил активистов "Европейской Беларуси" Наталью Спиридонову и Алеся Круткина за расклейку листовок на административных зданиях города по статье 23.34 КоАП. Наталья Спиридонова получила 30 базовых величин штрафа (810 рублей), а Александр Круткин - 15 суток ареста. До этого активист отбывал 15-суточный арест за участие в декабрьской акции протеста против интеграции, передает





Напомним, 27 января активистов "Европейской Беларуси" Наталью Спиридонова и Алеся Круткина задержали и доставили в РОВД Октябрьского района Витебска, где обвинили в расклеивании листовок "Калгаснай дыктатуры — баста!". На активистов составили протоколы по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство), чтобы на следующий день их судить. Тогда Алесь Круткин был отправлен в ИВС, а Наталью Спиридонова освободили под подписку. Но тут же активистку увезли в другое, Первомайское РОВД, где на нее был составлен второй протокол по статье 21.14 КоАП (Нарушение правил благоустройства и содержания населенных пунктов). В результате все административные дела переквалифицировали на ст. 23.34 КоАП (нарушение законодательства о массовых мероприятиях).





Еще одно дело за расклейку листовок против активистов начали рассматриваь сегодня в суде Первомайского района Витебска. Решение будет оглашено 13 февраля.



