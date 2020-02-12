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Алексей Бага - о работе в Литве: «Приходится объясняться на английском»

12.02.2020 19:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусский тренер вильнюсского «Жальгириса» Алексей Бага рассказал в интервью Delfi о первых неделях работы в Литве.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Никаких проблем с адаптацией ни в городе, ни в быту, ни в команде. Прекрасные ребята, прекрасные футболисты. Хорошая прослойка молодых, опытных, легионеров. Хороший баланс в раздевалке и вообще в коллективе. Поэтому никаких проблем абсолютно. Тем более, если уж так совсем глобально рассуждать, до Минска рукой подать, до семьи, до родины.

— Какой рабочий язык у вас на тренировках?

— Приходится объяснять и на английском, и ребята помогают с русского перевести. Понятно, что литовские ребята могут между собой на литовском говорить. Учитывая ту ситуацию, что практически все говорят на английском, приходится какие-то объяснения, какое-то задание на тренировках, по крайней мере, перед игрой, говорить на английском. Может быть, это плохой английский, но тем не менее надо в этих реалиях как-то шевелиться.

Алексей Бага также рассказал о возможности приглашения в команду белорусских футболистов.

— Не исключен такой вариант, потому что есть ребята, которые сейчас еще находятся без клубов в статусе свободных агентов. Они хорошие футболисты, но так сложилось, что не могут себе найти пока новое место трудоустройства.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский тренер вильнюсского «Жальгириса» Алексей Бага рассказал в интервью Delfi о первых неделях работы в Литве.
 
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