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Лидер ОГП зарегистрировался для участия в оппозиционных праймериз
Источник материала: Партизан
Лидер ОГП Николай Козлов зарегистрировался для участия в народном голосовании по определению единого кандидата от оппозиции. Как
Николай Козлов был выдвинут от Объединенной гражданской партии.
После того, как единый кандидат будет определен, он подаст документы на регистрацию уже в качестве кандидата в президенты Беларуси, пишет
Президентские выборы еще не объявлены. Вероятно, их дата будет назначена в ходе весенней сессии Палаты представителей. Они должны состояться не позднее конца августа.
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Лидер ОГП Николай Козлов зарегистрировался для участия в народном голосовании по определению единого кандидата от оппозиции. Как сообщаетпресс-служба партии,...
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