Лидер ОГП зарегистрировался для участия в оппозиционных праймериз

Николай Козлов был выдвинут от Объединенной гражданской партии.

reform.by После того, как единый кандидат будет определен, он подаст документы на регистрацию уже в качестве кандидата в президенты Беларуси, пишет





Президентские выборы еще не объявлены. Вероятно, их дата будет назначена в ходе весенней сессии Палаты представителей. Они должны состояться не позднее конца августа.