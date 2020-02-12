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Лидер ОГП зарегистрировался для участия в оппозиционных праймериз

12.02.2020 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ОГП Николай Козлов зарегистрировался для участия в народном голосовании по определению единого кандидата от оппозиции. Как сообщаетпресс-служба партии, праймериз пройдут с марта по середину мая.

Николай Козлов был выдвинут от Объединенной гражданской партии.
После того, как единый кандидат будет определен, он подаст документы на регистрацию уже в качестве кандидата в президенты Беларуси, пишет reform.by

Президентские выборы еще не объявлены. Вероятно, их дата будет назначена в ходе весенней сессии Палаты представителей. Они должны состояться не позднее конца августа.

 
 
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Лидер ОГП Николай Козлов зарегистрировался для участия в народном голосовании по определению единого кандидата от оппозиции. Как сообщаетпресс-служба партии,...
 
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