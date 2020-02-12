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В июне в Лиде планируют завершить ремонт в хирургическом корпусе ЦРБ, а после начать строительство нового корпуса больницы

12.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В июне в Лиде планируют завершить ремонт в хирургическом корпусе ЦРБ, а после начать строительство нового корпуса больницы

Ход ремонтных работ в хирургическом корпусе Лидской ЦРБ на строгом контроле у местных властей, сообщает lida.gov.by.

На планерке у председателя райисполкома озвучена информация о том, что на объекте ежедневно трудятся порядка 60 человек. Сделаны крыша и подвальные помещения, демонтированы перегородки, вывозится строительный мусор.

Процесс осложняется тем, что реконструкция разбита на два этапа. Сейчас строители могут вести работы только в одной части корпуса, в другой – находятся пациенты. На реализацию первого пускового комплекса из областного бюджета выделено 2 миллиона 216 тысяч рублей.

Глава района Сергей Ложечник подчеркнул: «Завершить капитальный ремонт всего здания нужно в июне, после чего, не откладывая, браться за более масштабный проект — строительство нового корпуса больницы».

 
 
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Ход ремонтных работ в хирургическом корпусе Лидской ЦРБ на строгом контроле у местных властей, сообщает lida.gov.by. На планерке у председателя райисполкома озвучена...
 

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