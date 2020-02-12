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Президент заслушал доклад Владимира Караника по ситуации с коронавирусом

12.02.2020 19:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения доложил о взаимодействии с Китаем в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, а также о мерах, которые принимают в стране, чтобы минимизировать угрозу завоза и распространения этой болезни. 

Президент заслушал доклад Владимира Караника по ситуации с коронавирусом

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Напомним, Беларусь оказала Китаю гуманитарную помощь. О ее результатах министр также рассказал Президенту. В Беларуси случаи заболевания коронавирусом не зарегистрированы.

Президент заслушал доклад Владимира Караника по ситуации с коронавирусом

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В то же время с 30 января в режим повышенной готовности переведена работа санитарно-эпидемиологической службы, скорой медицинской помощи, всех организаций здравоохранения. Созданы резервы лекарств, средств индивидуальной защиты.

Обсудили в разговоре взаимодействие между различными министерствами и ведомствами, которые задействованы в организации санитарно-карантинного контроля.

Александр Лукашенко особо отметил, что необходимо принять исчерпывающие меры по организации мероприятий. Они должны быть эффективными, но не избыточными. 

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко заслушал по телефону доклад Владимира Караника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Министр здравоохранения...
 
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