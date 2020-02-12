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Reuters и Facebook запустили программу по борьбе с дезинформацией

12.02.2020 20:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компания Facebook и информационное агентство Reuters сообщили о запуске программы по выявлению дезинформации в соцсетях. В рамках программы Reuters будет проверять для американской аудитории контент, размещенный в Facebook и Instagram на английском и испанском языках.

Проверке будут подлежать не только текстовые посты, но и фотографии, видео и другой контент. Программа будет работать как в преддверии президентских выборов США в 2020 году, так и после них.

Facebook ведет активную борьбу с распространением дезинформации и неоднократно блокировал аккаунты, которые были использованы «с целью иностранного вмешательства». Ранее сегодня социальная сеть сообщила о предотвращении операции российской разведки против Украины. До этого серия заблокированных страниц касалась предполагаемого российского вмешательства в британские выборы.

 
 
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Компания Facebook и информационное агентство Reuters сообщили о запуске программы по выявлению дезинформации в соцсетях. В рамках программы Reuters будет проверять для...
 
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