ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Клишевич об информационной работе: «Где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке»

12.02.2020 20:30 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира».

Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Мне видится, я общаюсь, в том числе с молодёжью во многих ВУЗах, о том, что мы пока ещё очень слабо именно в агитационно-информационной работе. Мы на передаче сегодня обсуждаем, выйдет на наших государственных телеканалах, в газетах, в СМИ информация, но, безусловно подавляющее большинство молодёжи об этом не узнает, и, возможно, узнают о том, что им зачтут вот этот стаж только лишь тогда, когда они подойдут к самой пенсии. Нам сегодня нужно работать, в том числе, используя такие новейшие технологии – ну, как новейшие – где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке в том же. Совершенно разные направления информационной работы для того, чтобы донести и рассказать, как сегодня государство поддерживает военнообязанных ребят. Ребят, которые прослужили срочную службу. Потому что мы можем делать очень многое.

Но наши оппоненты, задачи которых сегодня – дискредитировать нашу армию, дискредитировать нашу страну со всеми вытекающими последствиями – с помощью современных технологий они вливают сегодня в мозг молодёжи и родителям сегодня нашей молодёжи том, что это плохо 100%. То, что сегодня какие-то новые, дополнительные социальные гарантии молодёжи – буквально, на этой неделе – появляются, да, они об этом никогда не напишут, это будет табу для них.

Это вот мы будем здесь обсуждать, на государственных телеканалах будем работать. Наша задача, в том числе и молодёжи, донести это таким понятным языком, на котором общается сегодня молодёжь, там, где она общается. А общается она, мы сегодня знаем, где: в социальных сетях в нормальной молодёжной форме. И тогда, конечно же, это будет совсем другое. И, конечно же, личный пример. Здесь уже очень важный элемент не только государства и общественности, но и семьи – как семья к этому подготовит, так скажем, своего молодого человека.  Потому что понятно же, что информационное поле сегодня создаётся таким образом, и мы здесь ещё пока проигрываем, что родителя убеждают – это же там плохо, там же где-то кто-то может погибнуть. Хотя, это было, мы понимаем – было, есть и будет всегда. Потому что это как в обычной жизни – человек может идти, дорогу переходить, попасть куда-то, не дай Бог, может в армии где-то какой-то несчастный случай случиться. Это было, есть и будет во всех армиях мира всегда. Но, в общем и целом концепцию, картину и престиж нашей белорусской армии мы сегодня показать не можем в том ключе, который необходим для того, чтобы молодёжь, действительно, поменяла у себя, в большинстве своём, в сознании подход к этому вопросу.

Клишевич об информационной работе: «Где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке»

Люди в материале: Cергей Клишевич
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»
 
Новости дня
Новости разные
 
Кремль отрицает, что Путин предлагал Лукашенко создать "сверхдержаву"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

11.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика