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Клишевич об информационной работе: «Где сегодня молодёжь? В Телеграме, в Инстаграме, в ТикТоке»
Источник материала: СТВ
Срочную службу в армии обсуждали в программе
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь:
Это вот мы будем здесь обсуждать, на государственных телеканалах будем работать. Наша задача, в том числе и молодёжи, донести это таким понятным языком, на котором общается сегодня молодёжь, там, где она общается. А общается она, мы сегодня знаем, где: в социальных сетях в нормальной молодёжной форме. И тогда, конечно же, это будет совсем другое. И, конечно же, личный пример. Здесь уже очень важный элемент не только государства и общественности, но и семьи – как семья к этому подготовит, так скажем, своего молодого человека. Потому что понятно же, что информационное поле сегодня создаётся таким образом, и мы здесь ещё пока проигрываем, что родителя убеждают – это же там плохо, там же где-то кто-то может погибнуть. Хотя, это было, мы понимаем – было, есть и будет всегда. Потому что это как в обычной жизни – человек может идти, дорогу переходить, попасть куда-то, не дай Бог, может в армии где-то какой-то несчастный случай случиться. Это было, есть и будет во всех армиях мира всегда. Но, в общем и целом концепцию, картину и престиж нашей белорусской армии мы сегодня показать не можем в том ключе, который необходим для того, чтобы молодёжь, действительно, поменяла у себя, в большинстве своём, в сознании подход к этому вопросу.
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Срочную службу в армии обсуждали в программе «В обстановке мира». Клишевич: «У нас в армии, по сути, как в санатории»
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