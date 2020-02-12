"Еврорадио" . "Считается вся себестоимость полностью, экспортные контракты, пересматривается вся структура продаж. Рассмотрение будет комплексным", — цитирует БЕЛТА ответ чиновника на вопрос, будет ли рассматриваться отмена такого регулирования, передает





Замминистра МАРТ Андрей Картун подчеркнул, что регулирование цен на сахар не решает полностью проблемы эффективности его производства в Беларуси. Также это ухудшает показатели работы отечественной кондитерской отрасли при использовании белорусского сахара.





Например, концерн "Белгоспищепром" приказал предприятиям кондитерской отрасли брать только белорусский сахар и только у конкретных поставщиков. "В этих действиях мы усматриваем нарушение антимонопольного законодательства, и соответствующее предупреждение МАРТ в отношении концерна уже подготовлено", — добавил Картун.





В Беларуси государство (в лице МАРТ) определяет минимально допустимые цены на сахар и максимально допустимую торговую надбавку. Последнее постановление на этот счёт вступило в силу 1 января 2020 года, оно рассчитано на 60 дней. До того действовало подобное постановление, принятое в октябре 2019 года на 90 дней.