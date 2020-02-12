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Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого открыт специальный пункт на базе комитета БРСМ, куда можно принести корреспонденцию и фотокарточки своего родственника-фронтовика, рассказать военные истории, которые в семье передаются из поколения в поколение.
Но ранения взяли своё: когда отец ушёл из жизни, Елене было лишь два года. Всё, что осталось – бережно хранит: несколько фотокарточек и гордость за своего героя.
Елена Журова, жительница Гродно:
Кстати, помощь в поисках здесь действительно оказывают. То и дело обращаются люди, которые не знают, где захоронен их родственник, погибший на фронте. Активисты изучают базы данных, ищут любые зацепки.
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Лагуткин тоже рад бы найти своего фронтового друга. После войны их пути разошлись, осталась лишь одна пожелтевшая фотография.
Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:
Галина Буро, корреспондент:
Николай Лагуткин:
Истории фронтовой дружбы, любви, верности и героизма – здесь уверены, практически в каждой белорусской семье хранится память о военном времени, по рассказам родных. Немало и семейных реликвий на бумаге. В скан-лаборатории им помогут дать вечную жизнь.
Галина Буро:
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
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Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне
Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях...
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