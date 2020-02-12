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Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

12.02.2020 22:31 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях ветеранов Великой Отечественной войны. Для этого открыт специальный пункт на базе комитета БРСМ, куда можно принести корреспонденцию и фотокарточки своего родственника-фронтовика, рассказать военные истории, которые в семье передаются из поколения в поколение.

Репортаж Галины Буро. 

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне


Жительница Гродно Елена Журова – первая посетительница. О проекте узнала случайно, в новостях по телевизору. Пришла рассказать о своём отце, военном лётчике Петре Варламове. Он совершил более тысячи вылетов, прошёл всю войну.

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Но ранения взяли своё: когда отец ушёл из жизни, Елене было лишь два года. Всё, что осталось – бережно хранит: несколько фотокарточек и гордость за своего героя.           

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Елена Журова, жительница Гродно:
Мне очень бы хотелось, вдруг какие-то родственники будут или же близкие по линии отца. Может быть они увидят эту фотографию и отзовутся.

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Кстати, помощь в поисках здесь действительно оказывают. То и дело обращаются люди, которые не знают, где захоронен их родственник, погибший на фронте. Активисты изучают базы данных, ищут любые зацепки.

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Лагуткин тоже рад бы найти своего фронтового друга. После войны их пути разошлись, осталась лишь одна пожелтевшая фотография.  

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Николай Лагуткин, ветеран Великой Отечественной войны:
Нашёлся фронтовой фотограф и защёлкнул в одной фотокарточке. С товарищем нас двоих наградили: друга моего и меня Орденами Славы.

Галина Буро, корреспондент:
А друг тоже прошёл войну?

Николай Лагуткин:
Да, мы вместе воевали.

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Истории фронтовой дружбы, любви, верности и героизма – здесь уверены, практически в каждой белорусской семье хранится память о военном времени, по рассказам родных. Немало и семейных реликвий на бумаге. В скан-лаборатории им помогут дать вечную жизнь. 

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Галина Буро:
Многие оригинальные фотографии и письма тех лет уже сильно потрёпаны: где-то краска слезла, в некоторых местах чернила размыты. Поэтому для сохранения памяти привлекают сотрудников экспертизы, которые помогают восстановить пробелы. 

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне


Пункт оцифровки будет работать ежедневно, вплоть до 9 мая. О том, что он важен людям красноречивее слов говорит цифра: около 200 фотографий и личных писем из семейных альбомов уже в виртуальном архиве.     

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне

Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Завершением проекта станет презентация виртуального музея «Память говорит», которая пройдёт 3 июля ко Дню Независимости Республики Беларусь. И сегодня мы хотим выразить благодарность жителям Гродненщины, которые оказали такое доверие молодёжной организации. И вместе с нами все вместе мы сделаем такое большое дело.

Фронтовые зарисовки в письмах и фотографиях. В Гродно запустили проект по оцифровке памяти о Великой Отечественной войне


Организаторам даже на первых порах понятно: этот проект может вылиться в нечто большее. Ведь он уже приобретает очертания поисковой операции. А ещё показывает, насколько та война до сих пор кровоточит в сердцах белорусов. 

 

Люди в материале: Галина Буро, Елена Журова, Анна Саросек, Николай Лагуткин
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Оцифровать память предлагают в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь о письмах, фотографиях и, конечно, воспоминаниях...
 
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