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Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. «БелДжи» официально представил новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку позиционируют как молодежный и идеальный для города автомобиль.
Из характеристик – панорамная крыша, 1,5-литровый турбированный двигатель, система автопарковки и разгон до 100 километров за 7,9 секунд.
Модель выпущена в двух модификациях. Обойдётся кроссовер в зависимости от комплектации от 41 до 44 тысяч рублей.
Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:
Я убежден, что не только нашим дилерам, не только нашим заводчанам, но и всем нашим покупателям понравится этот автомобиль. Мы делаем на него большую ставку, как на один из самых современных автомобилей и последних достижений автопрома.
Это четвёртая модель авто белорусской сборки на заводе «БелДжи». В 2019 году предприятие выпустило более 20 тысяч автомобилей. Около 7 тысяч куплено в нашей стране.
В 2020 году белорусско-китайский бренд планирует выйти по продажам на третье место среди других игроков рынка.
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Новости Беларуси. «БелДжи» официально представил новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку позиционируют как молодежный и идеальный...
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