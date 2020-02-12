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Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

12.02.2020 22:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. «БелДжи» официально представил новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку позиционируют как молодежный и идеальный для города автомобиль.

«БелДжи» презентовал новый кроссовер: характеристики, фишки и цена

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Из характеристик – панорамная крыша, 1,5-литровый турбированный двигатель, система автопарковки и разгон до 100 километров за 7,9 секунд.

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Модель выпущена в двух модификациях. Обойдётся кроссовер в зависимости от комплектации от 41 до 44 тысяч рублей.

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Геннадий Свидерский, генеральный директор СЗАО «БелДжи»:
Фактически у нас был семейный кроссовер Atlas – это топовый кроссовер для успешных и обеспеченных людей, седан. И нам не хватало молодежного кроссовера, и теперь он появился. В этой модели, на мой взгляд, есть все: и скорость, и агрессия, и интересный цвет, и все автомобильные опции (панорамная крыша, автопарковка, автозапуск).

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Я убежден, что не только нашим дилерам, не только нашим заводчанам, но и всем нашим покупателям понравится этот автомобиль. Мы делаем на него большую ставку, как на один из самых современных автомобилей и последних достижений автопрома.

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

Это четвёртая модель авто белорусской сборки на заводе «БелДжи». В 2019 году предприятие выпустило более 20 тысяч автомобилей. Около 7 тысяч куплено в нашей стране.

Директор «БелДжи» о новой модели: «Нам не хватало молодёжного кроссовера, и теперь он появился»

В 2020 году белорусско-китайский бренд планирует выйти по продажам на третье место среди других игроков рынка.

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Новости Беларуси. «БелДжи» официально представил новый кроссовер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новинку позиционируют как молодежный и идеальный...
 
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