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На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».

12.02.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 января 2020 16:09 1713

На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта "Спортивная комната".

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии.

24 января в криптовом храме Рождества Иоанна Предтечи кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов инициативы «Жить здорово», реализованной в Солигорском районе по инициативе Слуцко-Солигорской епархии.

На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».

Участников круглого стола приветствовали: Наталья Стасевич, координатор проектов представительства Европейского Союза в Беларуси; Андрей Абрамюк, координатор проектов программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси; Наталья Цуба, начальник отдела идеологии и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета.

Приветственный адрес епископа Слуцкого и Солигорского Антония озвучил настоятель кафедрального собора Рождества Христова протоиерей Григорий Беляцкий.

На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».

Координатор инициативы иерей Павел Сергеев рассказал об успехах инициативы «Жить здорово» и поделился планами по развитию инициативы в будущем. В рамках совместной работы Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии на территории кафедрального собора будет действовать центр координации неинфекционных заболеваний Солигорского района.

Слуцко-Солигорская епархия на протяжении минимум 3 лет будет предоставлять свой спортивный зал со всеми имеющимися тренажерами для пользования жителям города Солигорска, а физкультурно-спортивный клуб Солигорского района планирует в рамках расширенной зоны работы с населением направлять спортивного инструктора для работы с людьми в спортивном зале кафедрального собора в течение двух-трех часов в день.

Расписание работы спортивной комнаты будет установлено с апреля 2020 года, занятия будут проходить на безвозмездной основе.

На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».

Были заслушаны доклады фитнес-инструкторов инициативы и выступления представителей Солигорской центральной районной больницы.  Собравшимся был показан промо-видеоролик «Лень убивает», а также видеоролики участников инициативы.

Представители ЕС и ПРООН вручили награды 10 лучшим участникам инициативы: Елене Скринник, Инне Судаленко, Андрею Чечету,  Татьяне Мартыновой, Ольге Бегун, Елене Вашкевич, Галине Парфененко, Александру Яцуковичу, Оксане Петровской, Юрию Киселёву и 3 лучшим тренерам: Нине Михайловой, Анне Альферович, Алексею Леонову.

Также памятные призы и грамоты были вручены всем партнеам инициативы и участникам рабочей группы инициативы «Жить здорово».

На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».

Представителями ЕС, ПРООН, Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии была торжественно открыта спортивная комната при кафедральном соборе. Протоиерей Григорий Беляцкий совершил молитву и окропил крещенской водой помещения и спортивные тренажеры.

Для высоких гостей была проведена экскурсия по кафедральному собору.

Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии.

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28 января 2020 16:09 1713 На территории Кафедрального собора г. Солигорска...
 
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