Источник материала: Soligorsk News



На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта "Спортивная комната". Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт Слуцко-Солигорской епархии.

24 января в криптовом храме Рождества Иоанна Предтечи кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов инициативы «Жить здорово», реализованной в Солигорском районе по инициативе Слуцко-Солигорской епархии.

Участников круглого стола приветствовали: Наталья Стасевич, координатор проектов представительства Европейского Союза в Беларуси; Андрей Абрамюк, координатор проектов программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси; Наталья Цуба, начальник отдела идеологии и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета.



Приветственный адрес епископа Слуцкого и Солигорского Антония озвучил настоятель кафедрального собора Рождества Христова протоиерей Григорий Беляцкий.























Координатор инициативы иерей Павел Сергеев рассказал об успехах инициативы «Жить здорово» и поделился планами по развитию инициативы в будущем. В рамках совместной работы Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии на территории кафедрального собора будет действовать центр координации неинфекционных заболеваний Солигорского района.



Слуцко-Солигорская епархия на протяжении минимум 3 лет будет предоставлять свой спортивный зал со всеми имеющимися тренажерами для пользования жителям города Солигорска, а физкультурно-спортивный клуб Солигорского района планирует в рамках расширенной зоны работы с населением направлять спортивного инструктора для работы с людьми в спортивном зале кафедрального собора в течение двух-трех часов в день.



Расписание работы спортивной комнаты будет установлено с апреля 2020 года, занятия будут проходить на безвозмездной основе.



























Были заслушаны доклады фитнес-инструкторов инициативы и выступления представителей Солигорской центральной районной больницы. Собравшимся был показан промо-видеоролик «Лень убивает», а также видеоролики участников инициативы.



Представители ЕС и ПРООН вручили награды 10 лучшим участникам инициативы: Елене Скринник, Инне Судаленко, Андрею Чечету, Татьяне Мартыновой, Ольге Бегун, Елене Вашкевич, Галине Парфененко, Александру Яцуковичу, Оксане Петровской, Юрию Киселёву и 3 лучшим тренерам: Нине Михайловой, Анне Альферович, Алексею Леонову.



Также памятные призы и грамоты были вручены всем партнеам инициативы и участникам рабочей группы инициативы «Жить здорово».































Представителями ЕС, ПРООН, Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии была торжественно открыта спортивная комната при кафедральном соборе. Протоиерей Григорий Беляцкий совершил молитву и окропил крещенской водой помещения и спортивные тренажеры.



Для высоких гостей была проведена экскурсия по кафедральному собору.

