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На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта «Спортивная комната».
12.02.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 января 2020 16:09 1713
На территории Кафедрального собора г. Солигорска открыта "Спортивная комната".
24 января в криптовом храме Рождества Иоанна Предтечи кафедрального собора Рождества Христова в городе Солигорске состоялся круглый стол, посвященный подведению итогов инициативы «Жить здорово», реализованной в Солигорском районе по инициативе Слуцко-Солигорской епархии.
Участников круглого стола приветствовали: Наталья Стасевич, координатор проектов представительства Европейского Союза в Беларуси; Андрей Абрамюк, координатор проектов программы развития ООН (ПРООН) в Беларуси; Наталья Цуба, начальник отдела идеологии и по делам молодежи Солигорского районного исполнительного комитета.
Координатор инициативы иерей Павел Сергеев рассказал об успехах инициативы «Жить здорово» и поделился планами по развитию инициативы в будущем. В рамках совместной работы Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии на территории кафедрального собора будет действовать центр координации неинфекционных заболеваний Солигорского района.
Были заслушаны доклады фитнес-инструкторов инициативы и выступления представителей Солигорской центральной районной больницы. Собравшимся был показан промо-видеоролик «Лень убивает», а также видеоролики участников инициативы.
Представителями ЕС, ПРООН, Солигорского райисполкома и Слуцко-Солигорской епархии была торжественно открыта спортивная комната при кафедральном соборе. Протоиерей Григорий Беляцкий совершил молитву и окропил крещенской водой помещения и спортивные тренажеры.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 января 2020 16:09 1713 На территории Кафедрального собора г. Солигорска...
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