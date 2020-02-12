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Ученые зафиксировали космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней

12.02.2020 21:36 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Группа астрономов из Канады зафиксировала космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ученых из Университета Британской Колумбии (Канада).

"О повторе мистических радиоволн в космосе было уже известно ранее. Однако на этот раз впервые ученые зафиксировали тенденцию звуков, которые излучает один источник, расположенный на расстоянии в полумиллиарде световых лет от Земли", - говорится в сообщении.

По данным ученых, между 16 сентября 2018 года и 30 октября 2019 года наблюдалась тенденция звуков каждые 16,35 дней.

В течение четырех дней можно услышать один или два звука каждый час, а затем длится тишина в течение следующих 12 дней. И так цикл радиоволн повторяется.

Сам сигнал радиоволн уже получил название FRB 180916.J0158+65.

Отмечается, что в прошлом году канадские ученые установили источник, откуда поступают эти звуки - с большой галактики в полумиллиарде световых лет от Земли. Однако астрономы до сих пор не знают, что именно их вызывает.

Как сообщалось, в прошлом году группа астрономов из Канады обнаружила довольно необычный поток радиоволн из глубин Вселенной.

 
 
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Группа астрономов из Канады зафиксировала космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней.
 
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