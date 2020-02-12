В Северной Ирландии 52-летнего мужчину обвинили в громком убийстве журналистки

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters. Об этом сообщаетсо ссылкой на Reuters.





Во вторник местный мужчина был арестован детективами и доставлен в Белфаст, где ему также было предъявлено обвинение во владении огнестрельным оружием с целью угрозы жизни и в членстве в запрещенной организации.





Мужчина появится в магистратском суде Лондондерри в четверг, заявляет полиция. Он является одним из нескольких человек, действия которых расследуются по убийству 29-летней Макки.



