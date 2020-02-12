ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Северной Ирландии 52-летнего мужчину обвинили в громком убийстве журналистки

12.02.2020 21:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Полиция Северной Ирландии заявила в среду, что обвинила 52-летнего мужчину в убийстве журналистки Лиры Макки в Лондондерри в прошлом году, убийстве, которое вызвало резонанс в провинции Великобритании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Во вторник местный мужчина был арестован детективами и доставлен в Белфаст, где ему также было предъявлено обвинение во владении огнестрельным оружием с целью угрозы жизни и в членстве в запрещенной организации.

Мужчина появится в магистратском суде Лондондерри в четверг, заявляет полиция. Он является одним из нескольких человек, действия которых расследуются по убийству 29-летней Макки.


Убийство Макки в апреле 2019 года ирландским боевиком-националистом во время беспорядков в городе Лондондерри вызвало возмущение в провинции, где мирное соглашение в 1998 году положило конец трем десятилетиям насилия.

"Новая ИРА", группа, отколовшаяся от Ирландской республиканской армии, призналась, что один из ее "добровольцев" убил журналистку Макки во время репортажа о беспорядках в Лондондерри.

Журналистка, вероятно, пострадала от пули, которой стреляли в полицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция Северной Ирландии заявила в среду, что обвинила 52-летнего мужчину в убийстве журналистки Лиры Макки в Лондондерри в прошлом году, убийстве, которое вызвало...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ученые зафиксировали космический сигнал, повторяющийся каждые 16 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

12.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
13.02.2020
Mir24.TV Belarus
Lida.Info
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика