Уроженка Лиды вывозила белорусок для занятия проституцией. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы

Источник материала: Lida.Info





Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о вывозе за границу белорусок для занятия проституцией, сообщает СК.

25-летняя уроженка Лиды действовала вместе с 31-летним гражданином Турции и другими людьми. С 2017 года по май 2018-го обвиняемая находила через интернет контакты девушек, сообщала им о возможности приехать в Турцию и получить вознаграждение за занятие проституцией. Когда ей отвечали согласием, та передавала данные соучастнику для покупки авиабилетов. Таким образом они организовали выезд четырех белорусок. При этом обещания по проживанию и размеру вознаграждений не выполнялись.

В двух случаях им не удалось довести начатое до конца. В первом случае турецкие пограничники отказали одной из девушек во въезде: ранее на это был наложен запрет. Во втором случае обвиняемая была задержана милицией в мае 2018 года в аэропорту. Тогда она пыталась улететь из страны с очередной девушкой.

Во время расследования направлялись поручения об оказании правовой помощи в компетентные учреждения юстиции Турции, России и США. Проведены допросы, изучено содержимое мобильных устройств женщины и ее аккаунтов на различных интернет-ресурсах.

Действия обвиняемой квалифицированы следователями по ч. 14 ч. 2 ст. 171 и ч. 2 ст. 171 («Организация и использование занятия проституцией, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией») Уголовного кодекса Республики Беларусь. Женщина вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Примененная к ней мера пресечения в виде заключения под стражу в ходе следствия изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемой грозит от трех до десяти лет лишения свободы со штрафом.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

В настоящее время материалы уголовного дела о совершении противоправных действий гражданином Турции и иными неустановленными участниками группы выделены в отдельное производство.

Кроме того, следователями получены сведения о том, что в отношении мужчины, которого обвиняемая указывала в допросах как соучастника совершения противоправных действий, прокуратурой Стамбула возбуждалось уголовное дело и инициировалось уголовное преследование.