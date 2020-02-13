Штраф за родительство: сотрудницы с детьми зарабатывают меньше, чем их бездетные коллеги

Источник материала: Ежедневник





Как выяснили исследователи, у женщин, имеющих детей, уровень дохода ниже на 14,5% по сравнению с женщинами, у которых детей нет.

Ни для кого не секрет, что в Беларуси сегодня в среднем мужчины по-прежнему зарабатывают больше, чем женщины. О гендерном разрыве в оплате труда рассказала эксперт BEROC Марина Акулова на дискуссии «Женщины в декрете и отпуске по уходу за ребенком». По ее словам, в 2005 году средний уровень женской заработной платы составлял 79,1% от мужской, а в 2018 году он был равен 72,7%.

По данным, полученным в результате исследования, оказалось, что средний разрыв между зарплатой мужчины и женщины равняется 22,6%. При этом, данный разрыв сохранялся вне зависимости от того, женской или мужской является профессия.

«По сути, данный вывод опроверг гипотезу о том, что только в мужских профессиях женщины получают меньше», – заметила экономист.

Также в ходе исследования авторы пришли к выводу, что разрыв между заработной платой у мужчин и женщин с низким уровнем дохода (нижний дециль) составляет 14,5%. У представителей верхнего дециля (более богатых) уровень разрыва уже значительнее и составляет 35,6%, что означает, что здесь женщины чаще проигрывают мужчинам в плане уровня дохода.

В частном секторе важнее квалификация

Примечательно, что отличается уровень разрыва в уровне заработной платы мужчины и женщины также в зависимости от того, где работает респондент: в частном секторе или государственном.

«Интересное наблюдение: уровень разрыва в частном секторе (21,4%) ниже в сравнении с госсектором (24,1), – отметила Мария Акулова. – В коммерческих предприятиях нет тарифных ставок и т.д., и работодатели, скорее всего, больше смотрят на уровень квалификации. Для них важнее, какой доход будет приносить компании человек вне зависимости от его пола».

Штраф за родительство

«Мы также посмотрели на обследование домашних хозяйств, которое проводит Белстат, чтобы узнать характерно ли такой явление как «штраф за родительство» (термин используется во многих экономических исследованиях) для Беларуси».

Экономист пояснила, что зачастую, если у мужчины появляется ребенок, то его уровень дохода начинает расти. Это объясняется тем, что у него растет мотивация получать больше, он более увлеченно уходит в работу, потому что ему надо обеспечивать больше членов семьи. В Беларуси однако, по признанию Марии Акуловой, такого эффекта не наблюдается. Эксперт предположила, что возможно это происходит по причине экономических особенностей нашей страны, которые не позволяют быстро расти заработной плате.

«У женщин все по-другому, – продолжила экономист. – Если у нее есть дети, ее уровень дохода ниже на 14,5% по сравнению с женщинами, у которых детей нет».

Кроме того, анализ показывает, что образованным женщинам заработная плата сокращается на 20,4%, в то время как «штраф» для женщин со средним и ниже образованием равняется только 8%.

«Сложно вообще сказать, дискриминация это или нет, наверное, это особенность функционирования нашего рынка труда. Это своего рода профессиональная сегрегация, когда есть мужские и женские профессиональные отрасли, и в которых отличается оплата труда. И, наверное, пора уже подумать о неком балансе», – сказала Мария Акулова.

Трехлетний декрет сократить?

Кроме того, эксперт BEROC обратила внимание на то, что, с одной стороны, власти страны вроде агитируют рожать больше детей и готовы поддерживать матерей пособиями и т.д., а с другой стороны, в стране трехлетний отпуск по уходу за ребенком, в котором женщины начинают отставать по квалификации от работающих коллег.

Мария Акулова объяснила, что сегодня для того, чтобы оставаться конкурентоспособным, ты должен постоянно учиться. А женщина за три года декрета устаревает как специалист и становится менее конкурентоспособной по сравнению с мужчинами-коллегами, потому что у нее чаще всего нет возможности развиваться профессионально, так как надо ухаживать за ребенком.

«Есть мнение, и я его также придерживаюсь, что декрет необходимо сократить, потому что он негативно сказывается на росте ВВП и приводит к тому, что на рынке существует неравенство. Для того же, чтобы этот эффект нивелировать, нужно думать над тем, как улучшать инфраструктуру: у нас не развиты коммерческие детские сады, услуги няни стоят дорого. По сути, сегодня за счет отсутствия инфраструктуры у многих нет возможности продолжать свою карьеру», – резюмировала эксперт.