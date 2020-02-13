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Еще один бизнес-центр хотят построить в центре Могилева. Для этого нужно снести двухэтажку
Источник материала: Tut.by
Рядом со стадионом «Спартак» в Могилеве планируют построить еще один офисный центр. А именно — не месте двухэтажного жилого дома,
Дом, который хотят снести для строительства офисного центра, находится между торговым центром «Атриум» и бизнес-центром «Арена» компании «Серволюкс». О компенсации жилья людям должен позаботиться инвестор.
В бизнес-центр «Серволюкса» арендаторы стали заезжать в 2016 году. Общая площадь административного центра составляет 8 тыс. кв.м. Он включает два здания на 7 и 2 этажа, а также многоуровневый паркинг на 126 мест. 4 этажа занимают офисы «Серволюкса», 3 — «Белгазпромбанка». На первом этаже размещается кафе.
Крупнейший мультифункциональный центр Могилевской области
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Жилой дом, который хотят снести, находится между между торговым центром «Атриум» и бизнес-центром «Серволюкс».
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