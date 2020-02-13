Еще один бизнес-центр хотят построить в центре Могилева. Для этого нужно снести двухэтажку

Источник материала: Tut.by

Рядом со стадионом «Спартак» в Могилеве планируют построить еще один офисный центр. А именно — не месте двухэтажного жилого дома, пишет Mogilevnews.by.



Фото: Mogilevnews.by

Дом, который хотят снести для строительства офисного центра, находится между торговым центром «Атриум» и бизнес-центром «Арена» компании «Серволюкс». О компенсации жилья людям должен позаботиться инвестор.

В бизнес-центр «Серволюкса» арендаторы стали заезжать в 2016 году. Общая площадь административного центра составляет 8 тыс. кв.м. Он включает два здания на 7 и 2 этажа, а также многоуровневый паркинг на 126 мест. 4 этажа занимают офисы «Серволюкса», 3 — «Белгазпромбанка». На первом этаже размещается кафе.

Крупнейший мультифункциональный центр Могилевской области «Атриум» начал постепенно открываться летом 2019 года . Комплекс построили за 5 лет на месте Дома быта напротив горисполкома в самом центре Могилева. Он многоуровневый, общая площадь — 39 тыс. м2. Комплекс зданий занимаю офисы с гостиницей, торгово-развлекательный блок и 7-уровневый паркинг.