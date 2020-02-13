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Еще один бизнес-центр хотят построить в центре Могилева. Для этого нужно снести двухэтажку

13.02.2020 08:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рядом со стадионом «Спартак» в Могилеве планируют построить еще один офисный центр. А именно — не месте двухэтажного жилого дома, пишет Mogilevnews.by.


Фото: Mogilevnews.by

Дом, который хотят снести для строительства офисного центра, находится между торговым центром «Атриум» и бизнес-центром «Арена» компании «Серволюкс». О компенсации жилья людям должен позаботиться инвестор.

В бизнес-центр «Серволюкса» арендаторы стали заезжать в 2016 году. Общая площадь административного центра составляет 8 тыс. кв.м. Он включает два здания на 7 и 2 этажа, а также многоуровневый паркинг на 126 мест. 4 этажа занимают офисы «Серволюкса», 3 — «Белгазпромбанка». На первом этаже размещается кафе.

Крупнейший мультифункциональный центр Могилевской области «Атриум» начал постепенно открываться летом 2019 года. Комплекс построили за 5 лет на месте Дома быта напротив горисполкома в самом центре Могилева. Он многоуровневый, общая площадь — 39 тыс. м2. Комплекс зданий занимаю офисы с гостиницей, торгово-развлекательный блок и 7-уровневый паркинг.

 
Теги: Могилев
 
 
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Жилой дом, который хотят снести, находится между между торговым центром «Атриум» и бизнес-центром «Серволюкс».
 
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