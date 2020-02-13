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Всемирный мобильный конгресс в Барселоне отменили из-за коронавируса
Источник материала: Партизан
Мероприятие намечено было провести 24-27 февраля в Барселоне.
Проведение одной из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии - Всемирного мобильного конгресса (MWC) - отменено из-за вспышки нового коронавируса, переводми БелТА. Об этом сообщил в среду телеканал
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Мероприятие намечено было провести 24-27 февраля в Барселоне.
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