Чемпионат Европы по биатлону 2020 может пройти в Раубичах

Источник материала: Tut.by

Спортивный комплекс под Минском может стать хозяином чемпионата Европы 2020 года. Причина в том, что в эстонском городе Отепя, где должны были пройти соревнования, нет снега. Об этом сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Сегодня поступило письмо из Международной федерации биатлона, что в Эстонии под срывом находится Чемпионат Европы и они готовы его нам отдать, — рассказал директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев.

Инспектор Международного союза биатлонистов 12 февраля побывал в Раубичах, чтобы оценить готовность объекта к соревнованиям.

Пушки, которые делают искусственный снег, работают тут даже при плюсовой температуре, уже 20-го февраля начнется укатка трассы, рассказали проверяющему.

Первая гонка чемпионата Европы должна пройти 26 февраля, первые же тренировки для участников чемпионата запланированы на 24 февраля.

Вероятность того, что соревнования пройдут в Раубичах — высока. Решение может быть принято уже в четверг, 13 февраля.

К слову, IBU обещает Беларуси компенсировать все затраты на проведение чемпионата.