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Чемпионат Европы по биатлону 2020 может пройти в Раубичах
Источник материала: Tut.by
Спортивный комплекс под Минском может стать хозяином чемпионата Европы 2020 года. Причина в том, что в эстонском городе Отепя, где должны были пройти соревнования, нет снега. Об этом
— Сегодня поступило письмо из Международной федерации биатлона, что в Эстонии под срывом находится Чемпионат Европы и они готовы его нам отдать, — рассказал директор РЦОП по зимним видам спорта «Раубичи» Александр Гагиев.
Инспектор Международного союза биатлонистов 12 февраля побывал в Раубичах, чтобы оценить готовность объекта к соревнованиям.
Пушки, которые делают искусственный снег, работают тут даже при плюсовой температуре, уже 20-го февраля начнется укатка трассы, рассказали проверяющему.
Первая гонка чемпионата Европы должна пройти 26 февраля, первые же тренировки для участников чемпионата запланированы на 24 февраля.
Вероятность того, что соревнования пройдут в Раубичах — высока. Решение может быть принято уже в четверг, 13 февраля.
К слову, IBU обещает Беларуси компенсировать все затраты на проведение чемпионата.
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Вероятность того, что соревнования пройдут в Раубичах - высока. Решение может быть принято уже в четверг, 13 февраля. К слову, IBU обещает Беларуси компенсировать все...
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