Мой героический прадед «Гвардеец». Это моя память

Источник материала: Газета Авангард

В грозном 41-м началась страшная война для всего советского народа. Не обошла стороной и нашу семью. Объявили первую мобилизацию и мой прадедушка Майсейков Павел Лаврентьевич, который родился в 1923 году в д. Майское Жлобинского района в большой многодетной семье, был призван на действительную воинскую службу. К средине лета 1942 года сражения Великой Отечественной войны добрались и до Волги. 12 июля 1942 года был создан Сталинградский фронт. Во второй половине сентября 284 дивизия под командованием полковника Н.Ф. Батюка, в которой воевал мой прадед, была направлена на Сталинградский фронт. 284 дивизия приняла присягу, в которой были такие слова: «Помни присягу святую свою, будь беспощаден и стойким в бою, трусы погибнут, орлы победят, будем орлами, ни шагу назад!». Битва шла за Мамаев Курган. По 10-12 раз в день немцы переходили в атаку, но передвигались на считанные метры там, где не оставалось в живых ни одного советского солдата. За четыре месяца боёв дивизия уничтожила 25 тысяч немецких солдат, множество военной техники врага. «Борьба шла за каждую улицу, каждый дом» — вспоминал Павел Лаврентьевич.

За мужество и стойкость в период Сталинградской битвы дивизия была награждена орденом Красного Знамени и преобразована в 7910 гвардейскую стрелковую дивизию. Прадеду был вручён гвардейский значок. И всю жизнь его звали и обращались «Гвардеец», у него было воинское звание «старшина». Дивизия прошла с боями от Волги до Берлина. Дед до Берлина не дошёл. Был тяжело ранен, восстанавливал здоровье в военном госпитале. Погиб на войне его старший брат Дмитрий, который служил на Северном флоте. Пришло сообщение: «Подлодка с задания не вернулась».

Павел Лаврентьевич награждён орденом Великой Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией», юбилейными медалями, в том числе «31 трудовую доблесть», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина.

После войны работал завхозом в Пиревичском Доме-интернате для детей сирот, бригадиром строительной бригады колхоза «Рассвет» Жлобинского района. Он вырастил четверо детей, видел и лелеял всех 10 внуков, сейчас подрастает 14 правнуков. К сожалению, прадедушки уже нет в живых. Память о нём навсегда останется в наших сердцах. Я уверен, что мы будем достойной сменой для тех, кто подарил нам счастливую жизнь.

Правнук Майсейков Станислав, учащийся УО «Гимназия г. Буда-Кошелево»

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