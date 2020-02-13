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Место духовной силы: Жировичский монастырь готовится отметить 500-летие

13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Место духовной силы. Жировичский Свято-Успенский монастырь в Беларуси готовится отметить свое 500-летие. Каждый год туда приезжают тысячи паломников, чтобы приложиться к одной из главных святынь страны – иконе Божией матери, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.

Звуки дрели и молотка в унисон молитвам, которые не прекращались здесь никогда. Жировичский мужской монастырь за 500 лет передавали разным конфессиям, грабили и разрушали. Но он возрождался. Историю в пять веков игуменья Гавриила уместила на 120 страницах своей новой книги – с выдержками из древних писаний и воспоминаниями местных жителей.

«Само место уже освященное. Представьте, сколько здесь было скорбей, трудностей. Есть подтверждения, что во время Великой Отечественной войны снаряды не долетали либо перелетали обитель. Стреляли как советские войска, так и фашисты. А обитель стояла и стоит. Это ли не чудо Божие?» – говорит настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря игуменья Гавриила. 

Восстанавливать памятник архитектуры начали 30 лет назад. При советской власти святой источник под алтарной частью Успенского собора был замурован. По преданию, там нашли главную святыню Жировичей – икону Божией матери.

«Монашество здесь раскопало то, что было засыпано, и начало получать воду в мизерных количествах. Еще 25 лет назад мы приняли решение возродить все, что было издавна. Сейчас идет ремонт, мы снова возобновили поток этой подземной воды, все облагородили», – указал директор торгового дома, прихожанин Жировичского Свято-Успенского монастыря Дмитрий Песин.

У обители двойной юбилей. 550 лет исполняется иконе Жировичской Божией матери. Ее как чудотворную почитают и православные, и католики. На зиму образ перенесли из Успенского в Никольских храм. Он отапливается, а для старинной святыни это необходимость. О реставрации речи не идет. Любое вмешательство губительно.

«Там глубокие трещины, они настолько глубокие, что если ее вынуть из ободка, то она может рассыпаться. Серьезная реставрация иконы невозможна. Она изготовлена из особого камня, который есть в отдельных районах Сибири. Чудо, как икона вообще здесь оказалась», – отметил преподаватель Минской духовной семинарии иеромонах Евстафий.

Праздничный трезвон в Жировичах прозвучит уже весной. К этому времени отреставрируют звонницу XIX века. Обитель обретет новый голос. Вместо восьми будет 12 колоколов. Их уже отливают.

«В революционные годы было 12 колоколов. Их тогда вывезли, где они находятся, никто не знает. Но в связи с юбилейными датами монастыря снова появятся 12 колоколов. Самый большой, благовест, будет весить четыре тонны», – рассказал звонарь, студент Минской духовной семинарии Николай Бусько.

Сейчас в обители продолжается реставрация братского корпуса, Успенского храма и других монастырских построек. Торжества по случают юбилея в Жировичах пройдут в мае. Ожидается, что Жировичский Свято-Успенский монастырь посетит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



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Каждый год в обитель приезжают тысячи паломников, чтобы приложиться к одной из главных святынь Беларуси – иконе Божией матери.
 
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