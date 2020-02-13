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Место духовной силы: Жировичский монастырь готовится отметить 500-летие
13.02.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Место духовной силы. Жировичский Свято-Успенский монастырь в Беларуси готовится отметить свое 500-летие. Каждый год туда приезжают тысячи паломников, чтобы приложиться к одной из главных святынь страны – иконе Божией матери, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Баранова.
Звуки дрели и молотка в унисон молитвам, которые не прекращались здесь никогда. Жировичский мужской монастырь за 500 лет передавали разным конфессиям, грабили и разрушали. Но он возрождался. Историю в пять веков игуменья Гавриила уместила на 120 страницах своей новой книги – с выдержками из древних писаний и воспоминаниями местных жителей.
Восстанавливать памятник архитектуры начали 30 лет назад. При советской власти святой источник под алтарной частью Успенского собора был замурован. По преданию, там нашли главную святыню Жировичей – икону Божией матери.
«Монашество здесь раскопало то, что было засыпано, и начало получать воду в мизерных количествах. Еще 25 лет назад мы приняли решение возродить все, что было издавна. Сейчас идет ремонт, мы снова возобновили поток этой подземной воды, все облагородили», – указал директор торгового дома, прихожанин Жировичского Свято-Успенского монастыря Дмитрий Песин.
«Там глубокие трещины, они настолько глубокие, что если ее вынуть из ободка, то она может рассыпаться. Серьезная реставрация иконы невозможна. Она изготовлена из особого камня, который есть в отдельных районах Сибири. Чудо, как икона вообще здесь оказалась», – отметил преподаватель Минской духовной семинарии иеромонах Евстафий.
Сейчас в обители продолжается реставрация братского корпуса, Успенского храма и других монастырских построек. Торжества по случают юбилея в Жировичах пройдут в мае. Ожидается, что Жировичский Свято-Успенский монастырь
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Каждый год в обитель приезжают тысячи паломников, чтобы приложиться к одной из главных святынь Беларуси – иконе Божией матери.
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