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Основам старинной техники ткачества обучат на выставке в Гомеле

13.02.2020 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

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Выставка работ Гусевицкого центра ткачества — филиала Буда-Кошелевского центрального дома культуры откроется сегодня в Гомеле в областном центре народного творчества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в учреждении.

Основам старинной техники ткачества обучат на выставке в Гомеле
Фото из архива

Посетители увидят рушники, пояса, салфетки, сумки, чехлы, сувениры, выполненные в старинной технике браного ткачества. Это одна из древнейших техник орнаментации тканей, декоративного оформления бытовых и обрядовых изделий. Дополнят экспозицию изделия из соломки, настольный театр кукол — по типу белорусской народной батлейки.

В учреждении отметили, что Гусевицкий центр ткачества открылся в феврале 2018 года благодаря местной инициативе «Возродим рушник вместе!», реализованной по проекту «Содействие развитию на местном уровне в Республике Беларусь», финансируемому Европейским союзом и реализуемому Программой развития ООН. «Возрождают браное ткачество Буда-Кошелевского района в деревне Гусевица два мастера художественных ремесел Виталий Карпинский и Валентина Якутович. В центре ткачества можно принять участие в различных праздниках и обрядах, обучающих семинарах», — добавили в областном центре народного творчества.

На открытии выставки проведут мастер-класс по браному ткачеству на кроснах, расскажут об особенностях техники, истории традиционных ремесел.

Организаторы убеждены, что экспозиция будет интересна широкому кругу посетителей. Выставка будет работать по 3 марта.

 
Теги: Гомель
 
 
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Выставка работ Гусевицкого центра ткачества - филиала Буда-Кошелевского центрального дома культуры откроется сегодня в Гомеле в областном центре...
 
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